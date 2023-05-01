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ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:05 01.05.2023 (обновлено: 03:41 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868919242.html
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт - РИА Новости, 01.05.2023
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт
Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:05
2023-05-01T03:41
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
украина
алексей леонков
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Ранее украинские военные на верхних этажах жилых домов в Артемовске оборудовали снайперские позиции, а в подвальных помещениях — штабы и склады. "Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел, украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику", — отметил Леонков. Он пояснил, что сейчас украинские военные делают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры."Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте", — добавил эксперт. По словам собеседника агентства, по всей линии фронта российские войска стали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около 2,9 квадратных километра территории.Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск. Накануне Минобороны сообщило, что им удалось пресечь попытки ВСУ контратаковать из районов Часова Яра, Калинины и Красного.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868896112.html
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артемовск, россия, украина, алексей леонков, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Украина, Алексей Леонков, Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт

Военный эксперт Леонков: ВСУ в Артемовске сменили тактику после применения авиабомб ВКС

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские солдаты в районе Артемовска
Украинские солдаты в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские солдаты в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая РИА Новости. Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Ранее украинские военные на верхних этажах жилых домов в Артемовске оборудовали снайперские позиции, а в подвальных помещениях — штабы и склады.
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"Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел, украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику", — отметил Леонков.
Он пояснил, что сейчас украинские военные делают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры.
"Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте", — добавил эксперт.
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По словам собеседника агентства, по всей линии фронта российские войска стали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.
«
"Применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сама ПВО становится мишенью для российских самолетов прикрытия", — сказал Леонков.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около 2,9 квадратных километра территории.
Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск. Накануне Минобороны сообщило, что им удалось пресечь попытки ВСУ контратаковать из районов Часова Яра, Калинины и Красного.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияУкраинаАлексей ЛеонковВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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