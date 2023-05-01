https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868919242.html

ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт

ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт - РИА Новости, 01.05.2023

ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт

Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T03:05

2023-05-01T03:05

2023-05-01T03:41

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

украина

алексей леонков

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Ранее украинские военные на верхних этажах жилых домов в Артемовске оборудовали снайперские позиции, а в подвальных помещениях — штабы и склады. "Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел, украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику", — отметил Леонков. Он пояснил, что сейчас украинские военные делают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры."Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте", — добавил эксперт. По словам собеседника агентства, по всей линии фронта российские войска стали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около 2,9 квадратных километра территории.Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск. Накануне Минобороны сообщило, что им удалось пресечь попытки ВСУ контратаковать из районов Часова Яра, Калинины и Красного.

https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868896112.html

https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868796975.html

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артемовск, россия, украина, алексей леонков, воздушно-космические силы россии, безопасность