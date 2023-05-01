https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868919242.html
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт - РИА Новости, 01.05.2023
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт
Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:05
2023-05-01T03:05
2023-05-01T03:41
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
украина
алексей леонков
воздушно-космические силы россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867282291_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_032ee59a1796944bef6a224feeac4b0f.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Ранее украинские военные на верхних этажах жилых домов в Артемовске оборудовали снайперские позиции, а в подвальных помещениях — штабы и склады. "Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел, украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику", — отметил Леонков. Он пояснил, что сейчас украинские военные делают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры."Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте", — добавил эксперт. По словам собеседника агентства, по всей линии фронта российские войска стали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около 2,9 квадратных километра территории.Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск. Накануне Минобороны сообщило, что им удалось пресечь попытки ВСУ контратаковать из районов Часова Яра, Калинины и Красного.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868896112.html
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868796975.html
артемовск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867282291_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_4349bbb7088a14d1162ae74514237f25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, украина, алексей леонков, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Украина, Алексей Леонков, Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВСУ в Артемовске сменили тактику после действий ВКС, заявил эксперт
Военный эксперт Леонков: ВСУ в Артемовске сменили тактику после применения авиабомб ВКС
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская армия в Артемовске резко поменяла тактику после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500, заявил РИА Новости военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Ранее украинские военные на верхних этажах жилых домов в Артемовске оборудовали снайперские позиции, а в подвальных помещениях — штабы и склады.
Киев признал тяжелое положение в Артемовске
"Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел, украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику", — отметил Леонков.
Он пояснил, что сейчас украинские военные делают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры.
"Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте", — добавил эксперт.
Боец "Вагнера" заявил о скором освобождении Артемовска
По словам собеседника агентства, по всей линии фронта российские войска стали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.
«
"Применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сама ПВО становится мишенью для российских самолетов прикрытия", — сказал Леонков.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около 2,9 квадратных километра территории.
Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ
, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск. Накануне Минобороны сообщило, что им удалось пресечь попытки ВСУ
контратаковать из районов Часова Яра, Калинины и Красного.