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В Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк"

В Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 01.05.2023

В Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, пройдет в Абхазии девятого мая, сообщает пресс-служба Русского дома в республике. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:46

2023-05-01T17:46

2023-05-01T17:46

абхазия

россия

день победы

в мире

акция "бессмертный полк"

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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, пройдет в Абхазии девятого мая, сообщает пресс-служба Русского дома в республике. Отмечается, что также в этот день состоится велопробег "Спасибо за Победу". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230424/aktsiya-1867457491.html

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абхазия, россия, день победы, в мире, акция "бессмертный полк"