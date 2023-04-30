https://ria.ru/20230430/znamya-1868882196.html
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом - РИА Новости, 30.04.2023
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
2023-04-30T19:35
2023-04-30T19:35
2023-04-30T19:35
видео
берлин (город)
москва
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868879160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae2b13145ffafa402495c60832e6586d.jpg
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. Первым идею установить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин еще в ноябре 1944 года. Тогда же он решил, что при штурме Берлина над зданием Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. После того, как бойцы Егоров и Кантария установили флаг, бои продолжались еще сутки, и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
берлин (город)
москва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868879160_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e514454a0bdceaabad4568a211e65503.jpg
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. Первым идею установить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин еще в ноябре 1944 года. Тогда же он решил, что при штурме Берлина над зданием Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. После того, как бойцы Егоров и Кантария установили флаг, бои продолжались еще сутки, и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
2023-04-30T19:35
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, берлин (город), москва, германия, видео
Видео, Берлин (город), Москва, Германия
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом