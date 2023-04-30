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Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом

Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом - РИА Новости, 30.04.2023

Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом

Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом

2023-04-30T19:35

2023-04-30T19:35

2023-04-30T19:35

видео

берлин (город)

москва

германия

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Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. Первым идею установить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин еще в ноябре 1944 года. Тогда же он решил, что при штурме Берлина над зданием Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. После того, как бойцы Егоров и Кантария установили флаг, бои продолжались еще сутки, и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.

берлин (город)

москва

германия

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2023

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Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. Первым идею установить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин еще в ноябре 1944 года. Тогда же он решил, что при штурме Берлина над зданием Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. После того, как бойцы Егоров и Кантария установили флаг, бои продолжались еще сутки, и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина. 2023-04-30T19:35 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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