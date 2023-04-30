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Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом - РИА Новости, 30.04.2023
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19:35 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/znamya-1868882196.html
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом - РИА Новости, 30.04.2023
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
2023-04-30T19:35
2023-04-30T19:35
видео
берлин (город)
москва
германия
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Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. Первым идею установить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин еще в ноябре 1944 года. Тогда же он решил, что при штурме Берлина над зданием Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. После того, как бойцы Егоров и Кантария установили флаг, бои продолжались еще сутки, и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
берлин (город)
москва
германия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. Первым идею установить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин еще в ноябре 1944 года. Тогда же он решил, что при штурме Берлина над зданием Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. После того, как бойцы Егоров и Кантария установили флаг, бои продолжались еще сутки, и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, берлин (город), москва, германия, видео
Видео, Берлин (город), Москва, Германия
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
2023-04-30T19:35
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PT1M53S

Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом

Читать ria.ru в
Символ Победы: как установили легендарное знамя над Рейхстагом
Флаг над Рейхстагом советские воины водрузили спустя сутки ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года. Первым идею установить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин еще в ноябре 1944 года. Тогда же он решил, что при штурме Берлина над зданием Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. После того, как бойцы Егоров и Кантария установили флаг, бои продолжались еще сутки, и лишь 2 мая защитники Рейхстага окончательно сложили оружие. 20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина.
 
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