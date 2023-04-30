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Байден встретился с семьей арестованного журналиста Гершковича - РИА Новости, 30.04.2023
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05:01 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/zhurnalist-1868795635.html
Байден встретился с семьей арестованного журналиста Гершковича
Байден встретился с семьей арестованного журналиста Гершковича - РИА Новости, 30.04.2023
Байден встретился с семьей арестованного журналиста Гершковича
Президент США Джо Байден в субботу провел встречу с родственниками арестованного в России по подозрению в шпионаже репортера издания Wall Street Journal (WSJ)... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T05:01
2023-04-30T05:01
в мире
россия
сша
екатеринбург
михаил гершкович
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу провел встречу с родственниками арестованного в России по подозрению в шпионаже репортера издания Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщил пресс-пул Белого дома. Согласно этим данным, встреча имела неформальный характер. На ней помимо американского лидера и его супруги Джилл Байден присутствовали родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, а также сестра репортера Даниэль Гершкович. Ранее в апреле президент США провел с ними телефонный разговор. По информации пула, в этот же день чета Байденов встретились с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, прежде осужденной в РФ за контрабанду наркотиков. В конце минувшего года американка была возвращена на родину в рамках обмена с РФ на россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в тюрьме США по обвинениям в торговле оружием. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
https://ria.ru/20230427/poseschenie-1868159115.html
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россия
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в мире, россия, сша, екатеринбург, михаил гершкович, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Екатеринбург, Михаил Гершкович, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Байден встретился с семьей арестованного журналиста Гершковича

Белый дом: Байден провел встречу с семьей арестованного в России журналиста Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу провел встречу с родственниками арестованного в России по подозрению в шпионаже репортера издания Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщил пресс-пул Белого дома.
Согласно этим данным, встреча имела неформальный характер. На ней помимо американского лидера и его супруги Джилл Байден присутствовали родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, а также сестра репортера Даниэль Гершкович. Ранее в апреле президент США провел с ними телефонный разговор.
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По информации пула, в этот же день чета Байденов встретились с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, прежде осужденной в РФ за контрабанду наркотиков. В конце минувшего года американка была возвращена на родину в рамках обмена с РФ на россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в тюрьме США по обвинениям в торговле оружием.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
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В миреРоссияСШАЕкатеринбургМихаил ГершковичДжо БайденФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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