https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868860139.html

Зеленский заявил, что доложил Макрону о ситуации на фронте

Зеленский заявил, что доложил Макрону о ситуации на фронте - РИА Новости, 30.04.2023

Зеленский заявил, что доложил Макрону о ситуации на фронте

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:39

2023-04-30T16:39

2023-04-30T17:23

специальная военная операция на украине

украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:90:3054:1808_1920x0_80_0_0_d7369a53807f6e36868a0274605eaf8f.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития в мае-июне. По его словам, также обсуждалось взаимодействие с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской "формулы мира", согласовали следующие шаги в рамках двустороннего диалога. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230430/vengriya-1868854006.html

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, в мире