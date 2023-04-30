Зеленский заявил, что доложил Макрону о ситуации на фронте
Зеленский заявил, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и перспективах ее развития
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития в мае-июне.
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"Во время разговора с... Макроном поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины со стороны Франции… Подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно акцентировал на первоочередных потребностях украинских сил обороны", - написал Зеленский.
По его словам, также обсуждалось взаимодействие с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской "формулы мира", согласовали следующие шаги в рамках двустороннего диалога.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".