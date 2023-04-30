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Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана
Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана - РИА Новости, 30.04.2023
Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана
Наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России, сенатор Владимир Круглый рассказал о важности проведения референдума для граждан Узбекистана. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:03
2023-04-30T15:03
2023-04-30T15:03
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
узбекистан
владимир круглый
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ТАШКЕНТ, 30 апр — РИА Новости. Наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России, сенатор Владимир Круглый рассказал о важности проведения референдума для граждан Узбекистана.Напомним, проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Голосование продлится до 20.00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, владимир круглый
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Узбекистан, Владимир Круглый
Российский сенатор отметил важность референдума для граждан Узбекистана
Российский сенатор Круглый отметил важность проведения референдума для граждан Узбекистана
ТАШКЕНТ, 30 апр — РИА Новости. Наблюдатель от Парламентского собрания союза Беларуси и России, сенатор Владимир Круглый рассказал о важности проведения референдума для граждан Узбекистана.
Напомним, проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Голосование продлится до 20.00.