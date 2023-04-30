https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868825968.html

Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся

Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся - РИА Новости, 30.04.2023

Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся

Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся - явка избирателей на 13.00 по местному времени (11.00 мск) составила 62,24% при необходимом... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:09

2023-04-30T12:09

2023-04-30T12:27

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ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся - явка избирателей на 13.00 по местному времени (11.00 мск) составила 62,24% при необходимом пороге в 50%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организованы 10 758 избирательных участков.

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868800422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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