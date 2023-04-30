https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868825968.html
Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся
Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся - РИА Новости, 30.04.2023
Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся
Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся - явка избирателей на 13.00 по местному времени (11.00 мск) составила 62,24% при необходимом... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:09
2023-04-30T12:09
2023-04-30T12:27
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ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся - явка избирателей на 13.00 по местному времени (11.00 мск) составила 62,24% при необходимом пороге в 50%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организованы 10 758 избирательных участков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, в мире
Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся
В Узбекистане на голосовании по референдуму на 11:00 мск явка составила 62,24 процента
ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости.
Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся - явка избирателей
на 13.00 по местному времени (11.00 мск) составила 62,24% при необходимом пороге в 50%, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.
«
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 на участки пришло 12 083 105 избирателей, или 62,24% от общего списка. Референдум можно признать состоявшимся", - сказал Кучкаров.
Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организованы 10 758 избирательных участков.
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК