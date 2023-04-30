https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868813986.html

Явка на референдуме в Узбекистане на 9:00 мск составила 35,13 процента

Явка на референдуме в Узбекистане на 9:00 мск составила 35,13 процента - РИА Новости, 30.04.2023

Явка на референдуме в Узбекистане на 9:00 мск составила 35,13 процента

Явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 11.00 местного времени (09.00 мск) составила 38,13%, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра ЦИК РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:13

2023-04-30T10:13

2023-04-30T10:16

узбекистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 11.00 местного времени (09.00 мск) составила 38,13%, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра ЦИК страны.Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, на 11.00 (9.00 мск) проголосовало 6 820 838 миллиона избирателей, что составляет 35,13 % от общего числа.Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868800422.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, в мире