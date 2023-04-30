https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868813986.html
Явка на референдуме в Узбекистане на 9:00 мск составила 35,13 процента
Явка на референдуме в Узбекистане на 9:00 мск составила 35,13 процента - РИА Новости, 30.04.2023
Явка на референдуме в Узбекистане на 9:00 мск составила 35,13 процента
Явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 11.00 местного времени (09.00 мск) составила 38,13%, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра ЦИК РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:13
2023-04-30T10:13
2023-04-30T10:16
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 11.00 местного времени (09.00 мск) составила 38,13%, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра ЦИК страны.Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.По данным электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, на 11.00 (9.00 мск) проголосовало 6 820 838 миллиона избирателей, что составляет 35,13 % от общего числа.Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868800422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, в мире
Явка на референдуме в Узбекистане на 9:00 мск составила 35,13 процента
ЦИК: явка на конституционном референдуме в Узбекистане к 9:00 мск составила 35,13 процента
ТАШКЕНТ, 30 апр – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Узбекистане на 11.00 местного времени (09.00 мск) составила 38,13%, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра ЦИК страны.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.
По данным
электронной системы, фиксирующей явку пришедших на участки, на 11.00 (9.00 мск) проголосовало 6 820 838 миллиона избирателей, что составляет 35,13 % от общего числа.
Согласно уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,7 миллиона избирателей, организовано 10 758 избирательных участков.
В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК