https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868800422.html
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК - РИА Новости, 30.04.2023
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК
Конституционный референдум в Узбекистане проводится в соответствии с международными стандартами, нарушений хода голосования к настоящему времени не... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T07:31
2023-04-30T07:31
2023-04-30T07:31
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Конституционный референдум в Узбекистане проводится в соответствии с международными стандартами, нарушений хода голосования к настоящему времени не зафиксировано, сообщил журналистам в воскресенье председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев. Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Участки для голосования открылись в 8.00 (6.00 мск) по местному времени и закроются в 20.00 (18.00). "Голосование проходит в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами", - сказал Низамходжаев в ходе брифинга. По его данным, первыми открылись участки для голосования при дипмиссиях в Японии, Южной Корее и Китае. "К настоящему времени не поступало сообщений о нарушении в ходе голосования", - добавил Низамходжаев. По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях. В России участки организованы в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.
https://ria.ru/20230313/uzbekistan-1857448616.html
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в мире, узбекистан
Референдум в Узбекистане проводится по международным стандартам, заявил ЦИК
ЦИК Узбекистана: конституционный референдум проводится по международным стандартам
ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Конституционный референдум в Узбекистане проводится в соответствии с международными стандартами, нарушений хода голосования к настоящему времени не зафиксировано, сообщил журналистам в воскресенье председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосуют по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Участки для голосования открылись в 8.00 (6.00 мск) по местному времени и закроются в 20.00 (18.00).
В Узбекистане признали проведение референдума по новой конституции законным
"Голосование проходит в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами", - сказал Низамходжаев в ходе брифинга.
По его данным, первыми открылись участки для голосования при дипмиссиях в Японии
, Южной Корее
и Китае
.
"К настоящему времени не поступало сообщений о нарушении в ходе голосования", - добавил Низамходжаев.
По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля. За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях.
В России
участки организованы в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.
В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки. Предварительные итоги референдума ЦИК обещает обнародовать 1 мая.
Наблюдатели оценили подготовку к проведению референдума в Узбекистане