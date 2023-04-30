https://ria.ru/20230430/turtsiya-1868873831.html

Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти

Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти - РИА Новости, 30.04.2023

Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти

Турция очень скоро может сообщить "большую новость" по добыче нефти, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T18:27

2023-04-30T18:27

2023-04-30T18:27

экономика

турция

нефть

в мире

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция очень скоро может сообщить "большую новость" по добыче нефти, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения в 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение - одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше в нынешнем году. "Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро", - приводит слова Донмеза A Haber.

https://ria.ru/20230430/neft-1868816068.html

турция

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экономика, турция, нефть, в мире