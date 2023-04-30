Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/turtsiya-1868873831.html
Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти
Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти - РИА Новости, 30.04.2023
Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти
Турция очень скоро может сообщить "большую новость" по добыче нефти, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T18:27
2023-04-30T18:27
экономика
турция
нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция очень скоро может сообщить "большую новость" по добыче нефти, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения в 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение - одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше в нынешнем году. "Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро", - приводит слова Донмеза A Haber.
https://ria.ru/20230430/neft-1868816068.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, нефть, в мире
Экономика, Турция, Нефть, В мире
Глава Минэнерго Турции пообещал сообщить большую новость по добыче нефти

Глава Минэнерго Донмез: Турция очень скоро может сообщить большую новость по добыче нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция очень скоро может сообщить "большую новость" по добыче нефти, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения в 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение - одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше в нынешнем году.
"Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро", - приводит слова Донмеза A Haber.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Эксперт рассказал, чем грозит снижение добычи нефти ОПЕК+
Вчера, 10:44
 
ЭкономикаТурцияНефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала