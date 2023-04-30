https://ria.ru/20230430/transkam-1868882455.html

В Южной Осетии из-за камнепада и плохой погоды закрыли Транскам

В Южной Осетии из-за камнепада и плохой погоды закрыли Транскам - РИА Новости, 30.04.2023

В Южной Осетии из-за камнепада и плохой погоды закрыли Транскам

Транскавказская магистраль, связывающая Южную Осетию и Россию, снова закрыта из-за камнепада и плохой погоды, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T19:41

2023-04-30T19:41

2023-04-30T19:41

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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ЦХИНВАЛ, 30 апр – РИА Новости. Транскавказская магистраль, связывающая Южную Осетию и Россию, снова закрыта из-за камнепада и плохой погоды, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики. "В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ", запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 (совпадает с мск - ред.) 30 апреля до особого распоряжения", - говорится в сообщении. Движение по Транскаму закрывается уже третий раз за двое суток из-за плохих погодных условий и камнепада. Транскам проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Протяженность трассы составляет 164 километра. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.

https://ria.ru/20230430/samolet-1868853802.html

южная осетия

россия

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южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия