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"Дважды погребенный". Кого из святых большевики боялись больше всего - РИА Новости, 30.04.2023
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Религия
 
08:00 30.04.2023 (обновлено: 08:01 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/svyatykh-1868518049.html
"Дважды погребенный". Кого из святых большевики боялись больше всего
"Дважды погребенный". Кого из святых большевики боялись больше всего - РИА Новости, 30.04.2023
"Дважды погребенный". Кого из святых большевики боялись больше всего
Православные отмечают день обретения мощей преподобного Александра Свирского. Интересно, что его тело находили дважды. Причем во второй раз сделать это было... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:00
2023-04-30T08:01
религия
ладожское озеро
иван грозный
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день обретения мощей преподобного Александра Свирского. Интересно, что его тело находили дважды. Причем во второй раз сделать это было довольно трудно — власти надежно спрятали святыню. Что напугало богоборцев — в материале РИА Новости."Восковая кукла"Ради всего лишь одного монастыря ЧК в 1918-м разработала целую спецоперацию. Отряд, которым командовал известный революционер Август Вагнер, направился в Александро-Свирскую обитель у Ладожского озера.В рамках антицерковной кампании было приказано изъять драгоценную церковную утварь. А главное — вскрыть гробницу преподобного, чтобы показать народу: мощи — не нетленное тело, а всего-навсего горстка полуистлевших костей.Так думали и чекисты, отваливая тяжелую серебряную крышку гроба. Однако увиденное сильно их озадачило. В раке лежали даже не человеческие останки, а… "восковая кукла". Именно так спустя несколько недель и написал в отчете Вагнер.Он и его подчиненные вряд ли осознавали, что покусились на одну из главных русских святынь — мощи преподобного Александра Свирского.Святого, основавшего в конце XV века в глухих ладожских лесах обитель, почитали еще при жизни. Верующие связывают с ним множество чудес. Главное — явление Пресвятой Троицы. До этого подобная милость, согласно вероучению, была дарована лишь одному человеку — ветхозаветному пророку Аврааму.Канонизировали подвижника в 1547-м — всего через 15 лет после кончины. Иван Грозный посвятил ему один из приделов храма Покрова-на-Рву (более известного как собор Василия Блаженного). Но сами мощи обрели лишь в середине XVII столетия. Причем, как отмечают хроники того времени, абсолютно нетленными.Их поместили в серебряную раку весом сорок пудов. Большевики ее забрали, а "восковую куклу" передали медикам для изучения.Вердикт ученых поставил всех в тупик. После тщательного исследования специальная комиссия пришла к выводу: на самом деле речь идет не о муляже, а о настоящем человеческом теле, "мумифицированном естественным образом".И следов не найтиЧтобы скрыть от народа правду, большевики наспех придумали несколько версий. В следующем донесении Август Вагнер уже писал, что обнаружил в раке "череп, три зуба и нижнюю челюсть". А в другом отчете уверял: содержимое — "обыкновенный скелет смертного человека" или "кучка полуистлевших костей".В действительности с реликвией поступили согласно распространенной практике — отвезли в музейное хранилище. Так мощи Свирского оказались в петроградской Военно-медицинской академии (ВМА).Там они лежали в запасниках среди более чем десяти тысяч экспонатов, но ни в одном каталоге не числились как православная святыня. Лишь краткое описание: "мумифицированное тело неизвестного мужчины".Однако мощи все равно вызывали раздражение у властей. Святыню неоднократно рвались уничтожить, особенно в разгар антирелигиозной кампании в 1930-х.Избежать этого удалось благодаря академику Владимиру Тонкову. В то время он работал на кафедре нормальной анатомии ВМА. По его распоряжению при обысках НКВД тело прятали между стеной и большим старинным шкафом.Однако со смертью профессора в 1954-м мощи загадочным образом исчезли. А спустя пару десятилетий про них и вовсе забыли — как власти, так и верующие.Вернулись туда, откуда пришлиРазграбленную большевиками Александро-Свирскую обитель начали возрождать только в 1997-м, когда туда приехало несколько монахов."В июле того же года мы получили письмо за подписью валаамских монахов, в котором было всего несколько строк: "Как только официально откроют монастырь, сразу Господом будут возвращены мощи святого"", — вспоминал в беседе с журналистами архиепископ Благовещенский Лукиан (Куценко), который тогда был настоятелем.И насельники начали искать мощи. Подключили сотни человек. Руководила работами инокиня тихвинского Покрово-Тервенического монастыря Леонида (Сафонова), некогда биолог с 30-летним стажем. Она тщательно изучила описи фондов и документы в хранилищах московских и петербургских архивов."Особая сложность была в том, что основная часть (бумаг. — Прим. ред.) в ходе кампании по ликвидации, фальсификации и дискредитации мощей святых была утрачена или намеренно уничтожена", — вспоминала монахиня.Неожиданной подсказкой оказались те самые отчеты, сделанные Августом Вагнером в 1918-м."Изучая материалы ликвидационной комиссии, &lt;…&gt; я натолкнулась на термин "восковая кукла", — отмечала Леонида. — Сопоставление с этим документом различных вариантов описания вида мощей святого Александра, сфальсифицированных чекистами, позволило сделать вывод: мощи &lt;…&gt; остались целыми и нерушимыми".Следы привели в музей при ВМА. В запасниках нашли ящик для хранения экспонатов, на котором не было ни номера, ни архивной карточки. Лишь надпись — "мумифицированное тело неизвестного мужчины". Сотрудники в один голос твердили: "Случай исключительный. Чтобы в академии, где все подробно описано и каталогизировано, хранилось нечто неучтенное!"Когда останки достали из ящика, сомнения развеялись — это были мощи Александра Свирского. А все благодаря неестественному положению ног: правая обращена ступней вверх, левая — в сторону. Такую же особенность отметили и советские ученые в 1918-м.Из академии тело срочно передали в Городскую судебно-медицинскую службу для экспертизы."Более полугода по нашей просьбе мощи изучали рентгенологи, антропологи, судебные эксперты, анатомы, — рассказывал архиепископ Лукиан. — Их отчет составил 250 страниц, к которым приложены акты и фотографии".Специалисты признали: тело подходит под оставленные хронистами описания мощей Александра Свирского. Таким образом верующие во второй раз обрели святыню, и в 1998-м она вернулась в родную обитель.
https://ria.ru/20230414/krest-1865096185.html
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Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ладожское озеро, иван грозный, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Ладожское озеро, Иван Грозный, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Дважды погребенный". Кого из святых большевики боялись больше всего

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкПаломники у пещеры на острове Святой, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве
Паломники у пещеры на острове Святой, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Андрей Архипов
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день обретения мощей преподобного Александра Свирского. Интересно, что его тело находили дважды. Причем во второй раз сделать это было довольно трудно — власти надежно спрятали святыню. Что напугало богоборцев — в материале РИА Новости.

"Восковая кукла"

Ради всего лишь одного монастыря ЧК в 1918-м разработала целую спецоперацию. Отряд, которым командовал известный революционер Август Вагнер, направился в Александро-Свирскую обитель у Ладожского озера.
В рамках антицерковной кампании было приказано изъять драгоценную церковную утварь. А главное — вскрыть гробницу преподобного, чтобы показать народу: мощи — не нетленное тело, а всего-навсего горстка полуистлевших костей.
Так думали и чекисты, отваливая тяжелую серебряную крышку гроба. Однако увиденное сильно их озадачило. В раке лежали даже не человеческие останки, а… "восковая кукла". Именно так спустя несколько недель и написал в отчете Вагнер.
Он и его подчиненные вряд ли осознавали, что покусились на одну из главных русских святынь — мощи преподобного Александра Свирского.
Святого, основавшего в конце XV века в глухих ладожских лесах обитель, почитали еще при жизни. Верующие связывают с ним множество чудес. Главное — явление Пресвятой Троицы. До этого подобная милость, согласно вероучению, была дарована лишь одному человеку — ветхозаветному пророку Аврааму.
© Фото : Сергей Прокудин-ГорскийРака преподобного Александра Свирского. (1909)
Рака преподобного Александра Свирского. (1909) - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Сергей Прокудин-Горский
Рака преподобного Александра Свирского. (1909)
Канонизировали подвижника в 1547-м — всего через 15 лет после кончины. Иван Грозный посвятил ему один из приделов храма Покрова-на-Рву (более известного как собор Василия Блаженного). Но сами мощи обрели лишь в середине XVII столетия. Причем, как отмечают хроники того времени, абсолютно нетленными.
Их поместили в серебряную раку весом сорок пудов. Большевики ее забрали, а "восковую куклу" передали медикам для изучения.
Вердикт ученых поставил всех в тупик. После тщательного исследования специальная комиссия пришла к выводу: на самом деле речь идет не о муляже, а о настоящем человеческом теле, "мумифицированном естественным образом".

И следов не найти

Чтобы скрыть от народа правду, большевики наспех придумали несколько версий. В следующем донесении Август Вагнер уже писал, что обнаружил в раке "череп, три зуба и нижнюю челюсть". А в другом отчете уверял: содержимое — "обыкновенный скелет смертного человека" или "кучка полуистлевших костей".
В действительности с реликвией поступили согласно распространенной практике — отвезли в музейное хранилище. Так мощи Свирского оказались в петроградской Военно-медицинской академии (ВМА).
Мощи Александра Свирского
Мощи Александра Свирского
Мощи Александра Свирского
Там они лежали в запасниках среди более чем десяти тысяч экспонатов, но ни в одном каталоге не числились как православная святыня. Лишь краткое описание: "мумифицированное тело неизвестного мужчины".
Однако мощи все равно вызывали раздражение у властей. Святыню неоднократно рвались уничтожить, особенно в разгар антирелигиозной кампании в 1930-х.
Избежать этого удалось благодаря академику Владимиру Тонкову. В то время он работал на кафедре нормальной анатомии ВМА. По его распоряжению при обысках НКВД тело прятали между стеной и большим старинным шкафом.
Однако со смертью профессора в 1954-м мощи загадочным образом исчезли. А спустя пару десятилетий про них и вовсе забыли — как власти, так и верующие.

Вернулись туда, откуда пришли

Разграбленную большевиками Александро-Свирскую обитель начали возрождать только в 1997-м, когда туда приехало несколько монахов.
"В июле того же года мы получили письмо за подписью валаамских монахов, в котором было всего несколько строк: "Как только официально откроют монастырь, сразу Господом будут возвращены мощи святого"", — вспоминал в беседе с журналистами архиепископ Благовещенский Лукиан (Куценко), который тогда был настоятелем.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЗдание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
И насельники начали искать мощи. Подключили сотни человек. Руководила работами инокиня тихвинского Покрово-Тервенического монастыря Леонида (Сафонова), некогда биолог с 30-летним стажем. Она тщательно изучила описи фондов и документы в хранилищах московских и петербургских архивов.
"Особая сложность была в том, что основная часть (бумаг. — Прим. ред.) в ходе кампании по ликвидации, фальсификации и дискредитации мощей святых была утрачена или намеренно уничтожена", — вспоминала монахиня.
Неожиданной подсказкой оказались те самые отчеты, сделанные Августом Вагнером в 1918-м.
"Изучая материалы ликвидационной комиссии, <…> я натолкнулась на термин "восковая кукла", — отмечала Леонида. — Сопоставление с этим документом различных вариантов описания вида мощей святого Александра, сфальсифицированных чекистами, позволило сделать вывод: мощи <…> остались целыми и нерушимыми".
Следы привели в музей при ВМА. В запасниках нашли ящик для хранения экспонатов, на котором не было ни номера, ни архивной карточки. Лишь надпись — "мумифицированное тело неизвестного мужчины". Сотрудники в один голос твердили: "Случай исключительный. Чтобы в академии, где все подробно описано и каталогизировано, хранилось нечто неучтенное!"
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИкона "Преподобный Александр Свирский"
Икона Преподобный Александр Свирский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Икона "Преподобный Александр Свирский"
Когда останки достали из ящика, сомнения развеялись — это были мощи Александра Свирского. А все благодаря неестественному положению ног: правая обращена ступней вверх, левая — в сторону. Такую же особенность отметили и советские ученые в 1918-м.
Из академии тело срочно передали в Городскую судебно-медицинскую службу для экспертизы.
"Более полугода по нашей просьбе мощи изучали рентгенологи, антропологи, судебные эксперты, анатомы, — рассказывал архиепископ Лукиан. — Их отчет составил 250 страниц, к которым приложены акты и фотографии".
Специалисты признали: тело подходит под оставленные хронистами описания мощей Александра Свирского. Таким образом верующие во второй раз обрели святыню, и в 1998-м она вернулась в родную обитель.
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