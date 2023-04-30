https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html

Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека

Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека - РИА Новости, 30.04.2023

Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека

Система здравоохранения Судана находится на грани краха в результате непрекращающихся с середины этого месяца столкновений между регулярной армией и Силами... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:14

2023-04-30T16:14

2023-04-30T16:14

в мире

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 30 апр - РИА Новости. Система здравоохранения Судана находится на грани краха в результате непрекращающихся с середины этого месяца столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования, заявил РИА Новости глава Комиссии по правам человека в Судане Рифаат Миргани Аббас. Глава Комиссии считает ситуация в Судане близка к катастрофической. Ранее министерство здравоохранения Судана сообщило, что жертвами вооруженного конфликта в стране почти за два недели, начиная с середины апреля, стали 528 человек, 4599 получили ранения.

https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html

https://ria.ru/20230428/sudan-1868563187.html

судан

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в мире, судан, столкновения в хартуме