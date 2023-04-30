https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html
Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека
Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека - РИА Новости, 30.04.2023
Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека
Система здравоохранения Судана находится на грани краха в результате непрекращающихся с середины этого месяца столкновений между регулярной армией и Силами... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:14
2023-04-30T16:14
2023-04-30T16:14
в мире
судан
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 30 апр - РИА Новости. Система здравоохранения Судана находится на грани краха в результате непрекращающихся с середины этого месяца столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования, заявил РИА Новости глава Комиссии по правам человека в Судане Рифаат Миргани Аббас. Глава Комиссии считает ситуация в Судане близка к катастрофической. Ранее министерство здравоохранения Судана сообщило, что жертвами вооруженного конфликта в стране почти за два недели, начиная с середины апреля, стали 528 человек, 4599 получили ранения.
https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека
Глава Комиссии Аббас: система здравоохранения Судана находится на грани коллапса
ХАРТУМ, 30 апр - РИА Новости. Система здравоохранения Судана находится на грани краха в результате непрекращающихся с середины этого месяца столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования, заявил РИА Новости глава Комиссии по правам человека в Судане Рифаат Миргани Аббас.
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"Мы сейчас говорим о системе здравоохранения, которая находится на грани краха, так как больницы стали полем боя для обеих сторон и попали под огонь. Медицинский персонал работает в чрезвычайно трудных условиях, когда необходимых лекарств почти нет, а машины скорой помощи не могут безопасно передвигаться в добавление к другим многочисленным проблемам, связанным с здравоохранением", - сказал он.
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Глава Комиссии считает ситуация в Судане близка к катастрофической.
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"Мы с нетерпением ждем вмешательства международных и региональных организаций, чтобы обеспечить, по крайней мере, длительное перемирие", - добавил глава Комиссии.
Ранее министерство здравоохранения Судана сообщило, что жертвами вооруженного конфликта в стране почти за два недели, начиная с середины апреля, стали 528 человек, 4599 получили ранения.
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