https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868894242.html

Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска

Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023

Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска

Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять украинских военных из Артёмовска, за сутки взято под контроль еще четыре квартала в городе, заявили в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:43

2023-04-30T21:43

2023-04-30T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

артемовск

донецкая народная республика

александр богомаз

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять украинских военных из Артёмовска, за сутки взято под контроль еще четыре квартала в городе, заявили в Минобороны РФ. Ход операцииМинобороны РФ сообщило о том, что российские штурмовые отряды продолжили за сутки вытеснять украинские войска в западной части Артёмовска и взяли под контроль еще четыре квартала города. Всего за сутки близ города авиация совершила четыре самолетовылета, артиллеристы группировки выполнили 61 огневую задачу. Также представитель правоохранительных органов сообщил в воскресенье, что российские военные обнаружили и уничтожили в районе Энергодара в Запорожской области украинский беспилотник, оснащенный контейнером с взрывчатым веществом С4, поставленным на Украину из США. Кадровые перестановкиЭкс-заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению (МТО), сообщили в воскресенье в Минобороны России. Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Ситуация в брянском поселкеГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что число погибших при ночном обстреле поселка Суземка в Брянской области выросло до четырех, в поселке введен режим чрезвычайной ситуации. Вокруг операцииВладимир Зеленский заявил, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития в мае-июне, а также обратил внимание на первоочередные потребности украинских сил обороны. В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Украина не может присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, отметив, что "это было бы слишком сложно". По его словам, надо перейти к практической фазе, "определить этапы и формулы, как действовать, когда (конфликт - ред.)... завершится". Он также выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Литве позволит выработать дорожную карту по вступлению Киева в альянс.

https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, россия, артемовск, донецкая народная республика, александр богомаз, эммануэль макрон, владимир зеленский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато