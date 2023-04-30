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Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 30.04.2023 (обновлено: 21:54 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868894242.html
Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска
Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска - РИА Новости, 30.04.2023
Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска
Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять украинских военных из Артёмовска, за сутки взято под контроль еще четыре квартала в городе, заявили в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:43
2023-04-30T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовск
донецкая народная республика
александр богомаз
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять украинских военных из Артёмовска, за сутки взято под контроль еще четыре квартала в городе, заявили в Минобороны РФ. Ход операцииМинобороны РФ сообщило о том, что российские штурмовые отряды продолжили за сутки вытеснять украинские войска в западной части Артёмовска и взяли под контроль еще четыре квартала города. Всего за сутки близ города авиация совершила четыре самолетовылета, артиллеристы группировки выполнили 61 огневую задачу. Также представитель правоохранительных органов сообщил в воскресенье, что российские военные обнаружили и уничтожили в районе Энергодара в Запорожской области украинский беспилотник, оснащенный контейнером с взрывчатым веществом С4, поставленным на Украину из США. Кадровые перестановкиЭкс-заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению (МТО), сообщили в воскресенье в Минобороны России. Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Ситуация в брянском поселкеГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что число погибших при ночном обстреле поселка Суземка в Брянской области выросло до четырех, в поселке введен режим чрезвычайной ситуации. Вокруг операцииВладимир Зеленский заявил, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития в мае-июне, а также обратил внимание на первоочередные потребности украинских сил обороны. В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Украина не может присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, отметив, что "это было бы слишком сложно". По его словам, надо перейти к практической фазе, "определить этапы и формулы, как действовать, когда (конфликт - ред.)... завершится". Он также выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Литве позволит выработать дорожную карту по вступлению Киева в альянс.
https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html
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артемовск
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в мире, россия, артемовск, донецкая народная республика, александр богомаз, эммануэль макрон, владимир зеленский, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Александр Богомаз, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), НАТО
Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска

Минобороны: российские штурмовики взяли под контроль еще четыре квартала Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять украинских военных из Артёмовска, за сутки взято под контроль еще четыре квартала в городе, заявили в Минобороны РФ.

Ход операции

Минобороны РФ сообщило о том, что российские штурмовые отряды продолжили за сутки вытеснять украинские войска в западной части Артёмовска и взяли под контроль еще четыре квартала города. Всего за сутки близ города авиация совершила четыре самолетовылета, артиллеристы группировки выполнили 61 огневую задачу.
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США требуют от Зеленского невозможного
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Также представитель правоохранительных органов сообщил в воскресенье, что российские военные обнаружили и уничтожили в районе Энергодара в Запорожской области украинский беспилотник, оснащенный контейнером с взрывчатым веществом С4, поставленным на Украину из США.

Кадровые перестановки

Экс-заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению (МТО), сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.04.2023Посмотреть

Ситуация в брянском поселке

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что число погибших при ночном обстреле поселка Суземка в Брянской области выросло до четырех, в поселке введен режим чрезвычайной ситуации.

Вокруг операции

Владимир Зеленский заявил, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития в мае-июне, а также обратил внимание на первоочередные потребности украинских сил обороны.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Украина не может присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, отметив, что "это было бы слишком сложно". По его словам, надо перейти к практической фазе, "определить этапы и формулы, как действовать, когда (конфликт - ред.)... завершится". Он также выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Литве позволит выработать дорожную карту по вступлению Киева в альянс.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаАлександр БогомазЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НАТО
 
 
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