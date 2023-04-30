Спецоперация, 30 апреля: российские штурмовики вытесняют ВСУ из Артемовска
Минобороны: российские штурмовики взяли под контроль еще четыре квартала Артемовска
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские штурмовые отряды продолжают вытеснять украинских военных из Артёмовска, за сутки взято под контроль еще четыре квартала в городе, заявили в Минобороны РФ.
Ход операции
Минобороны РФ сообщило о том, что российские штурмовые отряды продолжили за сутки вытеснять украинские войска в западной части Артёмовска и взяли под контроль еще четыре квартала города. Всего за сутки близ города авиация совершила четыре самолетовылета, артиллеристы группировки выполнили 61 огневую задачу.
Также представитель правоохранительных органов сообщил в воскресенье, что российские военные обнаружили и уничтожили в районе Энергодара в Запорожской области украинский беспилотник, оснащенный контейнером с взрывчатым веществом С4, поставленным на Украину из США.
Кадровые перестановки
Экс-заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению (МТО), сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
Ситуация в брянском поселке
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что число погибших при ночном обстреле поселка Суземка в Брянской области выросло до четырех, в поселке введен режим чрезвычайной ситуации.
Вокруг операции
Владимир Зеленский заявил, что проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития в мае-июне, а также обратил внимание на первоочередные потребности украинских сил обороны.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Украина не может присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, отметив, что "это было бы слишком сложно". По его словам, надо перейти к практической фазе, "определить этапы и формулы, как действовать, когда (конфликт - ред.)... завершится". Он также выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Литве позволит выработать дорожную карту по вступлению Киева в альянс.