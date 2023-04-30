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Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка

Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка - РИА Новости, 30.04.2023

Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка

Кто "работает воздух" и "рождается в опилках"? Как можно "делать комплимент", почему ткань может быть "маслом" и что делать после команды "офф"? Разбираемся, какие слова можно услышать только от артистов цирка, и откуда они появились

2023-04-30T12:00

2023-04-30T12:00

2023-04-30T12:00

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Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка Кто «работает воздух» и «рождается в опилках»? Как можно «делать комплимент», почему ткань может быть «маслом» и что делать после команды «офф»? Разбираемся, какие слова можно услышать только от артистов цирка, и откуда они появились audio/mpeg

Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка Кто «работает воздух» и «рождается в опилках»? Как можно «делать комплимент», почему ткань может быть «маслом» и что делать после команды «офф»? Разбираемся, какие слова можно услышать только от артистов цирка, и откуда они появились audio/mpeg

О словах циркачей рассказали артистка цирка на воде Владислава Третьяк и Станислав Богданов, руководитель номера "Воздушный полет" в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Звукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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