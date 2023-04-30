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Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка
Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка - РИА Новости, 30.04.2023
Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка
Кто "работает воздух" и "рождается в опилках"? Как можно "делать комплимент", почему ткань может быть "маслом" и что делать после команды "офф"? Разбираемся, какие слова можно услышать только от артистов цирка, и откуда они появились
2023-04-30T12:00
2023-04-30T12:00
2023-04-30T12:00
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Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка
Кто «работает воздух» и «рождается в опилках»? Как можно «делать комплимент», почему ткань может быть «маслом» и что делать после команды «офф»? Разбираемся, какие слова можно услышать только от артистов цирка, и откуда они появились
audio/mpeg
Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка
Кто «работает воздух» и «рождается в опилках»? Как можно «делать комплимент», почему ткань может быть «маслом» и что делать после команды «офф»? Разбираемся, какие слова можно услышать только от артистов цирка, и откуда они появились
audio/mpeg
О словах циркачей рассказали артистка цирка на воде Владислава Третьяк и Станислав Богданов, руководитель номера "Воздушный полет" в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
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Как это по-русски, Московский цирк Никулина, Цирк братьев Запашных, Цирк на Фонтанке, Большой Московский Государственный цирк, Акробатика
Смертельное сальто и опилочные дети. Как разговаривают артисты цирка
Кто "работает воздух" и "рождается в опилках"? Как можно "делать комплимент", почему ткань может быть "маслом" и что делать после команды "офф"? Разбираемся, какие слова можно услышать только от артистов цирка, и откуда они появились