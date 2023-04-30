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МИД рассказал о дальнейшей работе посольской школы в Польше - РИА Новости, 30.04.2023
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17:48 30.04.2023 (обновлено: 17:52 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/shkola-1868869136.html
МИД рассказал о дальнейшей работе посольской школы в Польше
МИД рассказал о дальнейшей работе посольской школы в Польше - РИА Новости, 30.04.2023
МИД рассказал о дальнейшей работе посольской школы в Польше
Школа при посольстве России в Польше не закрывается, а переезжает в другое здание, на это понадобится несколько дней, заявила в эфире официальный представитель... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:48
2023-04-30T17:52
в мире
россия
польша
варшава
мария захарова
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Школа при посольстве России в Польше не закрывается, а переезжает в другое здание, на это понадобится несколько дней, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Школа сейчас не закрывается, она переезжает в другое здание. Мы просчитывали и эти варианты. Посольство, надо отдать должное, работает, учитывая, что оно сокращено до минимума и так, работает максимально эффективно. Сейчас несколько дней понадобится на то, чтобы перевести школу и перенести учебные занятия в другое здание. Учеба будет продолжена", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости ранее, что школа возобновит работу 10 мая в другом здании. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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в мире, россия, польша, варшава, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова
МИД рассказал о дальнейшей работе посольской школы в Польше

Захарова: школа при посольстве в Польше переедет в другое здание, учеба детей продолжится

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Школа при посольстве России в Польше не закрывается, а переезжает в другое здание, на это понадобится несколько дней, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Школа сейчас не закрывается, она переезжает в другое здание. Мы просчитывали и эти варианты. Посольство, надо отдать должное, работает, учитывая, что оно сокращено до минимума и так, работает максимально эффективно. Сейчас несколько дней понадобится на то, чтобы перевести школу и перенести учебные занятия в другое здание. Учеба будет продолжена", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости ранее, что школа возобновит работу 10 мая в другом здании.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол
10 февраля, 10:49
 
В миреРоссияПольшаВаршаваМария Захарова
 
 
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