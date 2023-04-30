https://ria.ru/20230430/shkola-1868865541.html

МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве

МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве - РИА Новости, 30.04.2023

МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве

Москва ответит на захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве очень жестко, заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:14

2023-04-30T17:14

2023-04-30T17:14

в мире

россия

варшава

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва ответит на захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве очень жестко, заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос, будет ли ответ России жестким, Захарова подчеркнула: "Очень". В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230430/polsha-1868858288.html

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в мире, россия, варшава, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша