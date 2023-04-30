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МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве - РИА Новости, 30.04.2023
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17:14 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/shkola-1868865541.html
МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве
МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве - РИА Новости, 30.04.2023
МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве
Москва ответит на захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве очень жестко, заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:14
2023-04-30T17:14
в мире
россия
варшава
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва ответит на захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве очень жестко, заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос, будет ли ответ России жестким, Захарова подчеркнула: "Очень". В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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в мире, россия, варшава, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша
В мире, Россия, Варшава, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Польша
МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве

Захарова: Москва очень жестко ответит на захват властями школы при посольстве в Варшаве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости
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Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва ответит на захват польскими властями школы при посольстве России в Варшаве очень жестко, заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Официальная Варшава получит в ответ соответствующие действия. Как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате. Сейчас эта работа начата, но это их выбор, мы будем отвечать", - сказала она.
Отвечая на вопрос, будет ли ответ России жестким, Захарова подчеркнула: "Очень".
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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