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ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники
ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники - РИА Новости, 30.04.2023
ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники
Российские военные в Сумской области поразили пункт ремонта военной техники и вооружения украинской 117-й бригады территориальной обороны, сообщило в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:10
2023-04-30T15:10
2023-04-30T15:32
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные в Сумской области поразили пункт ремонта военной техники и вооружения украинской 117-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР) поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинской армии.В целом, за сутки российские военные поразили 82 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 115 районах, отмечает МО РФ.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Сумская область
ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники
В ЛНР в районе Белогоровки поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ