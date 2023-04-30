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ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники

ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники - РИА Новости, 30.04.2023

ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники

Российские военные в Сумской области поразили пункт ремонта военной техники и вооружения украинской 117-й бригады территориальной обороны, сообщило в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:10

2023-04-30T15:10

2023-04-30T15:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

сумская область

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные в Сумской области поразили пункт ремонта военной техники и вооружения украинской 117-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР) поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинской армии.В целом, за сутки российские военные поразили 82 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 115 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230430/bespilotniki-1868840894.html

луганская народная республика

россия

сумская область

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сумская область