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ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 30.04.2023 (обновлено: 15:32 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/punkt-1868847102.html
ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники
ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники - РИА Новости, 30.04.2023
ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники
Российские военные в Сумской области поразили пункт ремонта военной техники и вооружения украинской 117-й бригады территориальной обороны, сообщило в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:10
2023-04-30T15:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные в Сумской области поразили пункт ремонта военной техники и вооружения украинской 117-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР) поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинской армии.В целом, за сутки российские военные поразили 82 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 115 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230430/bespilotniki-1868840894.html
луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Сумская область
ВС России поразили командный пункт бригады ВСУ и пункт ремонта техники

В ЛНР в районе Белогоровки поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в южном секторе СВО
Военнослужащие РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные в Сумской области поразили пункт ремонта военной техники и вооружения украинской 117-й бригады территориальной обороны, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР) поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады украинской армии.
В целом, за сутки российские военные поразили 82 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 115 районах, отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСумская область
 
 
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