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ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром

ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром - РИА Новости, 30.04.2023

ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром

Российские подразделения группировки "Восток" в минувшие сутки нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром, потери противника на этом направлении РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:08

2023-04-30T15:08

2023-04-30T15:32

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

угледар

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" в минувшие сутки нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром, потери противника на этом направлении составили 30 военных, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Владимировка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.По данным российского военного ведомства, потери противника на данных направлениях составили до 30 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, угледар