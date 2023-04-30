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ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 30.04.2023 (обновлено: 15:32 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/poteri-1868846487.html
ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром
ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром - РИА Новости, 30.04.2023
ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром
Российские подразделения группировки "Восток" в минувшие сутки нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром, потери противника на этом направлении РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:08
2023-04-30T15:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
угледар
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" в минувшие сутки нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром, потери противника на этом направлении составили 30 военных, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Владимировка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.По данным российского военного ведомства, потери противника на данных направлениях составили до 30 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар
ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром

Минобороны: Киев потерял до 30 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" в минувшие сутки нанесли огневое поражение украинским войскам под Угледаром, потери противника на этом направлении составили 30 военных, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Владимировка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
По данным российского военного ведомства, потери противника на данных направлениях составили до 30 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 апреля, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияУгледар
 
 
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