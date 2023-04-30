https://ria.ru/20230430/obstrel-1868904107.html
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 22.15 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T22:43
2023-04-30T22:43
2023-04-30T22:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.15 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.15 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ранее в воскресенье сообщалось об обстреле украинскими националистами населенного пункта Егоровка.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка