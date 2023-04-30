https://ria.ru/20230430/obstrel-1868904107.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 22.15 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:43

2023-04-30T22:43

2023-04-30T22:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.15 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.15 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ранее в воскресенье сообщалось об обстреле украинскими националистами населенного пункта Егоровка.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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происшествия, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк