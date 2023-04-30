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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска за 40 минут выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T20:29
2023-04-30T20:29
2023-04-30T20:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и населенному пункту Владимировка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство сообщило, что в сторону Петровского района города в 19.05 было выпущено еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кроме того, в 19.30 было выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Владимировка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, петровский район, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, СЦКК, Украина
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Владимировку
Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк и Владимировку