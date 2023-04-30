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Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Степное

Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Степное - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Степное

Украинские войска за час выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметров, три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:20

2023-04-30T20:20

2023-04-30T20:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметров, три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122 миллиметров по Петровскому району Донецка и населенным пунктам Ясиноватая и Степное, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.25 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство сообщило, что в 17.40 тремя "натовскими" снарядами был обстрелян населенный пункт Ясиноватая. Кроме того, в 18.30 было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм по населенному пункту Степное. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

петровский район

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происшествия, донецк, ясиноватая, петровский район, сцкк