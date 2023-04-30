https://ria.ru/20230430/obstrel-1868885725.html

Украинские войска в течение часа обстреливали Донецк и Макеевку

Украинские войска в течение часа обстреливали Донецк и Макеевку - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска в течение часа обстреливали Донецк и Макеевку

Украинские войска за час выпустили 15 снарядов калибра 152 миллиметров и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и Макеевке,... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:05

2023-04-30T20:05

2023-04-30T20:05

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

макеевка

сцкк

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 15 снарядов калибра 152 миллиметров и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и Макеевке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также представительство сообщило, что в сторону Петровского района Донецка в 16.30 было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. Кроме того, в 16.50 украинские войска снова обстреляли этот район Донецка, выпустив три снаряда того же калибра, а в 17.00 было выпущено еще пять снарядов калибра 152 мм в сторону Петровского района города. При этом в 17.00 украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм в сторону Червоногвардейского района Макеевки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868879331.html

донецк

петровский район

макеевка

россия

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, макеевка, сцкк, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины