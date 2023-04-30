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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:49 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868793148.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй
Украинские в 02.25 войска выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Новосёловке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:49
2023-04-30T02:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
архангельское
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские в 02.25 войска выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Новосёловке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Новосёловка Вторая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Ранее украинские войска выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Степному в ДНР.
https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, архангельское, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Архангельское, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй

Представительство ДНР: Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВоронка после обстрела ВСУ
Воронка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Воронка после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские в 02.25 войска выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Новосёловке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Новосёловка Вторая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Ранее украинские войска выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Степному в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАрхангельскоеСЦККПроисшествия
 
 
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