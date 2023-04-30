https://ria.ru/20230430/obstrel-1868793148.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Новоселовке Второй

Украинские в 02.25 войска выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Новосёловке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T02:49

2023-04-30T02:49

2023-04-30T02:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

архангельское

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские в 02.25 войска выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Новосёловке Второй, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Новосёловка Вторая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Ранее украинские войска выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Степному в ДНР.

https://ria.ru/20230430/obstrely-1868787899.html

донецкая народная республика

украина

архангельское

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донецкая народная республика, украина, архангельское, сцкк, происшествия