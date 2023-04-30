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Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале - РИА Новости, 30.04.2023
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09:10 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/nedvizhimost-1868600445.html
Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале
Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале - РИА Новости, 30.04.2023
Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале
Столичные власти в первом квартале 2023 года продали на торгах 409 объектов коммерческой недвижимости, что почти на 60% больше, чем годом ранее, сообщил заммэра РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:10
2023-04-30T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
коммерческая недвижимость
торги
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Столичные власти в первом квартале 2023 года продали на торгах 409 объектов коммерческой недвижимости, что почти на 60% больше, чем годом ранее, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, объекты были проданы через открытые аукционы, конкурсы, а также посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены. В них приняли участие три тысячи предпринимателей, причем на нежилые помещения претендовали в среднем восемь участников, тогда как на отдельные здания — 35.Более четверти из купленных у города объектов находятся в центре города. Вторым по популярности стал Западный административный округ, где было реализовано 95 помещений и зданий. Еще 38 объектов предприниматели приобрели в Восточном административном округе.
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владимир ефимов (правительство москвы) , коммерческая недвижимость, торги, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Коммерческая недвижимость, Торги, Москва

Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Столичные власти в первом квартале 2023 года продали на торгах 409 объектов коммерческой недвижимости, что почти на 60% больше, чем годом ранее, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Коммерческая недвижимость от города пользуется спросом у предпринимателей. С января по март этого года они приобрели на торгах 394 помещения и 15 отдельно стоящих зданий, шесть из них – вместе с земельными участками. Общая площадь реализованной недвижимости превысила 120 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, объекты были проданы через открытые аукционы, конкурсы, а также посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены. В них приняли участие три тысячи предпринимателей, причем на нежилые помещения претендовали в среднем восемь участников, тогда как на отдельные здания — 35.
Более четверти из купленных у города объектов находятся в центре города. Вторым по популярности стал Западный административный округ, где было реализовано 95 помещений и зданий. Еще 38 объектов предприниматели приобрели в Восточном административном округе.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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