https://ria.ru/20230430/nedvizhimost-1868600445.html

Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале

Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале - РИА Новости, 30.04.2023

Ефимов: бизнес приобрел у города более 400 объектов в первом квартале

Столичные власти в первом квартале 2023 года продали на торгах 409 объектов коммерческой недвижимости, что почти на 60% больше, чем годом ранее, сообщил заммэра РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:10

2023-04-30T09:10

2023-04-30T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

коммерческая недвижимость

торги

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Столичные власти в первом квартале 2023 года продали на торгах 409 объектов коммерческой недвижимости, что почти на 60% больше, чем годом ранее, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, объекты были проданы через открытые аукционы, конкурсы, а также посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены. В них приняли участие три тысячи предпринимателей, причем на нежилые помещения претендовали в среднем восемь участников, тогда как на отдельные здания — 35.Более четверти из купленных у города объектов находятся в центре города. Вторым по популярности стал Западный административный округ, где было реализовано 95 помещений и зданий. Еще 38 объектов предприниматели приобрели в Восточном административном округе.

https://ria.ru/20230218/nedvizhimost-1852822636.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , коммерческая недвижимость, торги, москва