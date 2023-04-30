https://ria.ru/20230430/napadenie-1868864433.html

﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью

﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью - РИА Новости, 30.04.2023

﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:05

2023-04-30T17:05

2023-04-30T17:05

в мире

греция

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АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в центре Афин, правительство страны осудило нападение. "Только что, когда мы обедали в таверне в Петралоне с женой и детьми, наглые леваки напали на меня с йогуртами, попав не только в меня, но и в двух моих детей. Они нападают на меня и бросают йогурт в моих детей. Негодяи", - написал Плеврис. По его словам, все произошло на глазах восьмилетнего сына, 13-летней дочери и жены. Он опубликовал фотографии испачканной одежды. Сразу после сообщения об инциденте представитель правительства Акис Скерцос заявил, что нападение "наглых фашиствующих людей" является нападением на демократию. "Нападение наглых фашиствующих в масках на Таноса Плевриса, его жену и малолетних детей среди белого дня в ресторане в Петралоне является прямой атакой на саму демократию и право каждого гражданина свободно передвигаться и чувствовать себя безопасно", - говорится в заявлении Скерцоса, поступившем в РИА Новости. По его словам, такие люди представляют угрозу верховенству закона. "Ожидаем немедленного и жесткого осуждения партиями подобных явлений фашизации общества всевозможными любителями хаоса и крайностей", - заявил пресс-секретарь правительства. Ультраправый политикСам министр здравоохранения Плеврис является ультраправым политиком. В прошлом Плеврис выступал за чистоту греческой расы. В 2009 году в суде Греции Плеврис как юрист защищал своего отца Константиноса Плевриса, автора книги "Евреи. Вся правда", и говорил, что нельзя считать подстрекательством слова, что "он хочет, чтобы вернулся национал-социалистический режим, вернулся Гитлер, взял евреев и поместил их в Освенцим". Отца Плевриса греческие СМИ называли "нацистом", "отцом греческого неофашизма", "теоретиком фашистского государства". Сейчас Плеврис-старший защищает осуждённых из ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"), признанной преступной организацией, и в суде появляется с фашистским приветствием. Плеврис-младший ранее входил в ультраправую партию ЛАОС Йоргоса Карадзафериса. В правящую сейчас "Новую демократию" он перешел в 2012 году. Плеврис призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь, когда они приезжают в Грецию, не давать им еду. "Ад должен казаться раем тем, кто будет здесь жить", - заявлял будущий министр здравоохранения.

https://ria.ru/20230429/napadenie-1868785850.html

https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html

https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855002712.html

греция

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в мире, греция