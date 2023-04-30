https://ria.ru/20230430/napadenie-1868864433.html
Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью
Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью - РИА Новости, 30.04.2023
Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:05
2023-04-30T17:05
2023-04-30T17:05
в мире
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в центре Афин, правительство страны осудило нападение. "Только что, когда мы обедали в таверне в Петралоне с женой и детьми, наглые леваки напали на меня с йогуртами, попав не только в меня, но и в двух моих детей. Они нападают на меня и бросают йогурт в моих детей. Негодяи", - написал Плеврис. По его словам, все произошло на глазах восьмилетнего сына, 13-летней дочери и жены. Он опубликовал фотографии испачканной одежды. Сразу после сообщения об инциденте представитель правительства Акис Скерцос заявил, что нападение "наглых фашиствующих людей" является нападением на демократию. "Нападение наглых фашиствующих в масках на Таноса Плевриса, его жену и малолетних детей среди белого дня в ресторане в Петралоне является прямой атакой на саму демократию и право каждого гражданина свободно передвигаться и чувствовать себя безопасно", - говорится в заявлении Скерцоса, поступившем в РИА Новости. По его словам, такие люди представляют угрозу верховенству закона. "Ожидаем немедленного и жесткого осуждения партиями подобных явлений фашизации общества всевозможными любителями хаоса и крайностей", - заявил пресс-секретарь правительства. Ультраправый политикСам министр здравоохранения Плеврис является ультраправым политиком. В прошлом Плеврис выступал за чистоту греческой расы. В 2009 году в суде Греции Плеврис как юрист защищал своего отца Константиноса Плевриса, автора книги "Евреи. Вся правда", и говорил, что нельзя считать подстрекательством слова, что "он хочет, чтобы вернулся национал-социалистический режим, вернулся Гитлер, взял евреев и поместил их в Освенцим". Отца Плевриса греческие СМИ называли "нацистом", "отцом греческого неофашизма", "теоретиком фашистского государства". Сейчас Плеврис-старший защищает осуждённых из ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"), признанной преступной организацией, и в суде появляется с фашистским приветствием. Плеврис-младший ранее входил в ультраправую партию ЛАОС Йоргоса Карадзафериса. В правящую сейчас "Новую демократию" он перешел в 2012 году. Плеврис призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь, когда они приезжают в Грецию, не давать им еду. "Ад должен казаться раем тем, кто будет здесь жить", - заявлял будущий министр здравоохранения.
https://ria.ru/20230429/napadenie-1868785850.html
https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html
https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855002712.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью
Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении с йогуртами на него и семью
АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости.
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter
сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в центре Афин, правительство страны осудило нападение.
"Только что, когда мы обедали в таверне в Петралоне с женой и детьми, наглые леваки напали на меня с йогуртами, попав не только в меня, но и в двух моих детей. Они нападают на меня и бросают йогурт в моих детей. Негодяи", - написал Плеврис.
В Греции таксисты напали на сотрудников Uber и разбили машины
По его словам, все произошло на глазах восьмилетнего сына, 13-летней дочери и жены. Он опубликовал фотографии испачканной одежды.
Сразу после сообщения об инциденте представитель правительства Акис Скерцос заявил, что нападение "наглых фашиствующих людей" является нападением на демократию.
"Нападение наглых фашиствующих в масках на Таноса Плевриса, его жену и малолетних детей среди белого дня в ресторане в Петралоне является прямой атакой на саму демократию и право каждого гражданина свободно передвигаться и чувствовать себя безопасно", - говорится в заявлении Скерцоса, поступившем в РИА Новости.
По его словам, такие люди представляют угрозу верховенству закона.
"Ожидаем немедленного и жесткого осуждения партиями подобных явлений фашизации общества всевозможными любителями хаоса и крайностей", - заявил пресс-секретарь правительства.
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет
Сам министр здравоохранения Плеврис является ультраправым политиком. В прошлом Плеврис выступал за чистоту греческой расы. В 2009 году в суде Греции Плеврис как юрист защищал своего отца Константиноса Плевриса, автора книги "Евреи. Вся правда", и говорил, что нельзя считать подстрекательством слова, что "он хочет, чтобы вернулся национал-социалистический режим, вернулся Гитлер, взял евреев и поместил их в Освенцим". Отца Плевриса греческие СМИ называли "нацистом", "отцом греческого неофашизма", "теоретиком фашистского государства". Сейчас Плеврис-старший защищает осуждённых из ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"), признанной преступной организацией, и в суде появляется с фашистским приветствием.
Плеврис-младший ранее входил в ультраправую партию ЛАОС Йоргоса Карадзафериса. В правящую сейчас "Новую демократию" он перешел в 2012 году. Плеврис призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь, когда они приезжают в Грецию, не давать им еду. "Ад должен казаться раем тем, кто будет здесь жить", - заявлял будущий министр здравоохранения.
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда