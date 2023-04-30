Рейтинг@Mail.ru
﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/napadenie-1868864433.html
﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью
﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью - РИА Новости, 30.04.2023
﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:05
2023-04-30T17:05
в мире
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в центре Афин, правительство страны осудило нападение. "Только что, когда мы обедали в таверне в Петралоне с женой и детьми, наглые леваки напали на меня с йогуртами, попав не только в меня, но и в двух моих детей. Они нападают на меня и бросают йогурт в моих детей. Негодяи", - написал Плеврис. По его словам, все произошло на глазах восьмилетнего сына, 13-летней дочери и жены. Он опубликовал фотографии испачканной одежды. Сразу после сообщения об инциденте представитель правительства Акис Скерцос заявил, что нападение "наглых фашиствующих людей" является нападением на демократию. "Нападение наглых фашиствующих в масках на Таноса Плевриса, его жену и малолетних детей среди белого дня в ресторане в Петралоне является прямой атакой на саму демократию и право каждого гражданина свободно передвигаться и чувствовать себя безопасно", - говорится в заявлении Скерцоса, поступившем в РИА Новости. По его словам, такие люди представляют угрозу верховенству закона. "Ожидаем немедленного и жесткого осуждения партиями подобных явлений фашизации общества всевозможными любителями хаоса и крайностей", - заявил пресс-секретарь правительства. Ультраправый политикСам министр здравоохранения Плеврис является ультраправым политиком. В прошлом Плеврис выступал за чистоту греческой расы. В 2009 году в суде Греции Плеврис как юрист защищал своего отца Константиноса Плевриса, автора книги "Евреи. Вся правда", и говорил, что нельзя считать подстрекательством слова, что "он хочет, чтобы вернулся национал-социалистический режим, вернулся Гитлер, взял евреев и поместил их в Освенцим". Отца Плевриса греческие СМИ называли "нацистом", "отцом греческого неофашизма", "теоретиком фашистского государства". Сейчас Плеврис-старший защищает осуждённых из ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"), признанной преступной организацией, и в суде появляется с фашистским приветствием. Плеврис-младший ранее входил в ультраправую партию ЛАОС Йоргоса Карадзафериса. В правящую сейчас "Новую демократию" он перешел в 2012 году. Плеврис призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь, когда они приезжают в Грецию, не давать им еду. "Ад должен казаться раем тем, кто будет здесь жить", - заявлял будущий министр здравоохранения.
https://ria.ru/20230429/napadenie-1868785850.html
https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html
https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855002712.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция
В мире, Греция
﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении на него и семью

﻿Министр здравоохранения Греции сообщил о нападении с йогуртами на него и семью

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в Twitter сообщил о нападении на него леваков - его забросали йогуртами, когда он обедал с семьей в таверне в центре Афин, правительство страны осудило нападение.
"Только что, когда мы обедали в таверне в Петралоне с женой и детьми, наглые леваки напали на меня с йогуртами, попав не только в меня, но и в двух моих детей. Они нападают на меня и бросают йогурт в моих детей. Негодяи", - написал Плеврис.
Автомобиль службы такси Uber - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В Греции таксисты напали на сотрудников Uber и разбили машины
29 апреля, 23:30
По его словам, все произошло на глазах восьмилетнего сына, 13-летней дочери и жены. Он опубликовал фотографии испачканной одежды.
Сразу после сообщения об инциденте представитель правительства Акис Скерцос заявил, что нападение "наглых фашиствующих людей" является нападением на демократию.
"Нападение наглых фашиствующих в масках на Таноса Плевриса, его жену и малолетних детей среди белого дня в ресторане в Петралоне является прямой атакой на саму демократию и право каждого гражданина свободно передвигаться и чувствовать себя безопасно", - говорится в заявлении Скерцоса, поступившем в РИА Новости.
По его словам, такие люди представляют угрозу верховенству закона.
"Ожидаем немедленного и жесткого осуждения партиями подобных явлений фашизации общества всевозможными любителями хаоса и крайностей", - заявил пресс-секретарь правительства.
Посольство РФ в Греческой Республике - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет
24 апреля, 14:30

Ультраправый политик

Сам министр здравоохранения Плеврис является ультраправым политиком. В прошлом Плеврис выступал за чистоту греческой расы. В 2009 году в суде Греции Плеврис как юрист защищал своего отца Константиноса Плевриса, автора книги "Евреи. Вся правда", и говорил, что нельзя считать подстрекательством слова, что "он хочет, чтобы вернулся национал-социалистический режим, вернулся Гитлер, взял евреев и поместил их в Освенцим". Отца Плевриса греческие СМИ называли "нацистом", "отцом греческого неофашизма", "теоретиком фашистского государства". Сейчас Плеврис-старший защищает осуждённых из ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"), признанной преступной организацией, и в суде появляется с фашистским приветствием.
Плеврис-младший ранее входил в ультраправую партию ЛАОС Йоргоса Карадзафериса. В правящую сейчас "Новую демократию" он перешел в 2012 году. Плеврис призывал стрелять в мигрантов на границе, не предоставлять им медицинскую помощь, когда они приезжают в Грецию, не давать им еду. "Ад должен казаться раем тем, кто будет здесь жить", - заявлял будущий министр здравоохранения.
Столкновение поездов в Греции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда
1 марта, 03:50
 
В миреГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала