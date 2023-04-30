https://ria.ru/20230430/moskva-1868822379.html

Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье

Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье - РИА Новости, 30.04.2023

Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в воскресенье финальную в этом сезоне промывку столичных дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:42

2023-04-30T11:42

2023-04-30T11:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в воскресенье финальную в этом сезоне промывку столичных дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что промывки с концентрированным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах, которые запланированы сегодня, задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.

https://realty.ria.ru/20230405/moskva-1862889453.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы