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Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье - РИА Новости, 30.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:42 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/moskva-1868822379.html
Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье
Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье - РИА Новости, 30.04.2023
Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в воскресенье финальную в этом сезоне промывку столичных дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:42
2023-04-30T11:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в воскресенье финальную в этом сезоне промывку столичных дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что промывки с концентрированным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах, которые запланированы сегодня, задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Четвертая промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве в воскресенье

Заммэра Бирюков: финальная в этом сезоне промывка дорог и тротуаров пройдет в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы в Москве
Автомобили коммунальной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобили коммунальной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в воскресенье финальную в этом сезоне промывку столичных дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"(В воскресенье - ред.)... в столице состоится четвертая, финальная, промывка со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов со специальным средством, затем смоем его обычной водой", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что промывки с концентрированным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В работах, которые запланированы сегодня, задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - подчеркнул Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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