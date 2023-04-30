https://ria.ru/20230430/missiya-1868907055.html

Папа римский сообщил о миссии, целью которой является мир на Украине

Папа римский сообщил о миссии, целью которой является мир на Украине - РИА Новости, 30.04.2023

Папа римский сообщил о миссии, целью которой является мир на Украине

Папа Римский Франциск заявил, что в настоящий момент ведется миссия, направленная на достижение мира на Украине. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T23:24

2023-04-30T23:24

2023-04-30T23:24

религия

украина

венгрия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

русская православная церковь

московский патриархат

иерусалим

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РИМ, 30 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что в настоящий момент ведется миссия, направленная на достижение мира на Украине. Папа Франциск подчеркнул, что встреча с патриархом Кириллом остается на повестке. По его словам, с начала российской спецоперации на Украине он один раз имел контакт с главой РПЦ. Он подчеркнул, что поддерживает связь с патриархом Кириллом через главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. "Проведение встречи остаётся подвешенным, ее мы должны были провести в Иерусалиме, но она была отложена из-за военных действий, но способ будет найден", - отметил понтифик, его слова цитирует Corriere della Sera.

https://ria.ru/20230427/vatikan-1868092152.html

украина

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украина, венгрия, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, русская православная церковь, московский патриархат, иерусалим, россия, в мире