https://ria.ru/20230430/missiya-1868907055.html
Папа римский сообщил о миссии, целью которой является мир на Украине
Папа римский сообщил о миссии, целью которой является мир на Украине - РИА Новости, 30.04.2023
Папа римский сообщил о миссии, целью которой является мир на Украине
Папа Римский Франциск заявил, что в настоящий момент ведется миссия, направленная на достижение мира на Украине. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:24
2023-04-30T23:24
2023-04-30T23:24
религия
украина
венгрия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
русская православная церковь
московский патриархат
иерусалим
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РИМ, 30 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что в настоящий момент ведется миссия, направленная на достижение мира на Украине. Папа Франциск подчеркнул, что встреча с патриархом Кириллом остается на повестке. По его словам, с начала российской спецоперации на Украине он один раз имел контакт с главой РПЦ. Он подчеркнул, что поддерживает связь с патриархом Кириллом через главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. "Проведение встречи остаётся подвешенным, ее мы должны были провести в Иерусалиме, но она была отложена из-за военных действий, но способ будет найден", - отметил понтифик, его слова цитирует Corriere della Sera.
https://ria.ru/20230427/vatikan-1868092152.html
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украина, венгрия, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, русская православная церковь, московский патриархат, иерусалим, россия, в мире
Религия, Украина, Венгрия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Иерусалим, Россия, В мире
Папа римский сообщил о миссии, целью которой является мир на Украине
Папа римский Франциск заявил, что ведется непубличная мисси по достижению мира на Украине