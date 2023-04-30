Киев назначил проверку обвиняемого в коррупции военкома
Минобороны Украины проверит обвиняемого в коррупции военкома
На территории министерства обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что назначена служебная проверка в отношении одного из начальников военкомата после информации о возможной причастности к коррупции, он отстранен от исполнения служебных обязанностей.
"Обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к ВСУ и дискредитируют важный сегодня процесс мобилизации. Вооруженные Силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных", - говорится в сообщении Telegram-канала минобороны.
По информации ведомства, "командованием уже назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, чиновник отстранен в настоящее время от исполнения служебных обязанностей".
"Обращаемся ко всем: дождитесь результатов проверки, обнародования информации компетентными органами, а в случае ее подтверждения – не отождествляйте действия отдельных персоналий со всей армией", - добавили в ведомстве.
О ком именно идет речь министерство не уточняет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.