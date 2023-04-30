https://ria.ru/20230430/koronavirus-1868820854.html
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2023
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 424 человека с COVID-19, выздоровели 5 725 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:26
2023-04-30T11:26
2023-04-30T11:27
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 424 человека с COVID-19, выздоровели 5 725 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 5 341 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 5341 новый случай COVID-19, умерли 34 человека