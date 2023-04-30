https://ria.ru/20230430/koronavirus-1868820854.html

В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2023

В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 424 человека с COVID-19, выздоровели 5 725 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:26

2023-04-30T11:26

2023-04-30T11:27

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 424 человека с COVID-19, выздоровели 5 725 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 5 341 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса