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В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2023
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11:26 30.04.2023 (обновлено: 11:27 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/koronavirus-1868820854.html
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2023
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 424 человека с COVID-19, выздоровели 5 725 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:26
2023-04-30T11:27
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 424 человека с COVID-19, выздоровели 5 725 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 5 341 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 424 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 5341 новый случай COVID-19, умерли 34 человека

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 424 человека с COVID-19, выздоровели 5 725 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«
"По состоянию на 30 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 424 человека... Выздоровело за сутки 5 725 человек", - говорится в сообщении.
"Выявлено 5 341 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
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