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"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:50 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления - РИА Новости, 30.04.2023
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления
Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:50
2023-04-30T02:50
в мире
украина
сша
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц.В качестве аргумента он привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист."После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны", — резюмировал Швирц.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230430/kharakter-1868791657.html
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в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Россия
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления

NYT: измотанные украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц.
«

"Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи, но так же и недостатки своей армии", — заявил он.

В качестве аргумента он привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист.
"После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны", — резюмировал Швирц.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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