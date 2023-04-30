https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления - РИА Новости, 30.04.2023
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления
Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:50
2023-04-30T02:50
2023-04-30T02:50
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц.В качестве аргумента он привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист."После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны", — резюмировал Швирц.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230430/kharakter-1868791657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Россия
"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления
NYT: измотанные украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление