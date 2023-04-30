https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html

"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления

"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления - РИА Новости, 30.04.2023

"ВСУ измотаны". В США испугались последствий украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T02:50

2023-04-30T02:50

2023-04-30T02:50

в мире

украина

сша

специальная военная операция на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2e6a82356c02a2de9536e70c8f2e34fe.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Контрнаступление Украины вряд ли закончится успехом, пишет обозреватель New York Times Майкл Швирц.В качестве аргумента он привел слова американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист."После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны", — резюмировал Швирц.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230430/kharakter-1868791657.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия