https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html

Выплат не ждите. Россиянам начали массово замораживать счета

Выплат не ждите. Россиянам начали массово замораживать счета - РИА Новости, 30.04.2023

Выплат не ждите. Россиянам начали массово замораживать счета

Все больше банков по всему миру вводят ограничения против граждан России. Теперь блокировать счета тех, кто получает доход от санкционного бизнеса и платит... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:00

2023-04-30T08:00

2023-04-30T08:01

экономика

россия

кипр

швейцария

евросоюз

euroclear

национальный расчетный депозитарий (нрд)

оаэ

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Все больше банков по всему миру вводят ограничения против граждан России. Теперь блокировать счета тех, кто получает доход от санкционного бизнеса и платит налоги на родине, будут Кипр, Швейцария и ОАЭ. Чего стоит опасаться и как обезопасить вложения за рубежом — в материале РИА Новости.Кто на чьей сторонеВторой крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов Emirates NBD (ENBD) предупреждает россиян, что активы и выплаты по ценным бумагам нерезидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии выведут с личных счетов и заморозят.ОАЭ продолжит сотрудничество с Россией до тех пор, пока это выгодно и безопасно, отмечают эксперты. Юрист Екатерина Чернышева напоминает, как в прошлом году после требования ЕС к компаниям не принимать депозиты от российских граждан и компаний на сумму свыше 100 тысяч евро клиринговые центры Clearstream и Euroclear заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД). "Наряду с европейскими и швейцарскими кредитными организациями ENBD пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их распоряжения", — объясняет она.Крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — сообщил, что в течение двух месяцев принудительно закроет четыре тысячи счетов налоговых резидентов России, тех, кто получает оттуда доходы, в том числе зарплаты и дивиденды, и не проживает на острове постоянно. Аналитики полагают, что так же поступят и другие финансовые организации ОАЭ и Кипра. О намерении заморозить счета российских налогоплательщиков объявила Швейцария.Партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец поясняет, что в вопросах ситуационного риск-менеджмента все банки консервативны: "Под угрозой вторичных санкций они пожертвуют клиентами". По данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране. С другой стороны, прибыль арабского ENBD по итогам 2022-го увеличилась на 40%.Вашингтон давит и на другие банки, добиваясь заморозки активов. "Многим сотрудничество с ЕС и США приносит в разы больше денег. Поэтому даже те, кто не хочет разрывать отношения с Россией, выбирают меньшее из зол", — заключает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Законные основанияЭксперты указывают на очередной пакет санкций и старания США не допустить их обхода через третьи страны. Однако мнения относительно законности действий финансовых институтов расходятся. Так, Михайлец говорит, что любой банк может отказаться обслуживать клиента и заблокировать его счет без объяснения причин. А Мельников напоминает о международной конвенции, запрещающей все формы расовой дискриминации. "Россияне подвергаются травле именно по национальному признаку: спортсменов не допускают до соревнований, предпринимателей массово преследуют, невзирая на их политические взгляды, как давно они живут на территории третьих стран и насколько они имеют отношение к государственной системе", — подчеркивает он.Есть нестыковки и в Швейцарии. В частности, отмечает Мельников, там практически невозможно было раскрыть бенефициаров и то, что это удалось в случае с российскими клиентами, свидетельствует либо о противоречиях в национальном законодательстве, либо о его нарушении.Обжаловать подобные решения можно, но шансы на успех невелики, уверены юристы. "Было бы правильно собраться с коллективными исками и добиваться результата в национальных судах, потом идти в вышестоящие международные арбитражи либо ЕСПЧ и требовать компенсаций", — предлагает Мельников.Отток капиталаВ среднесрочной и долгосрочной перспективе политика лишения средств по национальному признаку приведет к оттоку капитала из этих стран. Одни аналитики прогнозируют уход предпринимателей и инвесторов, например в Оман или Бахрейн, другие считают, что капиталы вернутся на родину. По данным Банка России, на зарубежных счетах у россиян в январе 2022-го было 94,3 миллиарда долларов, через год стало на 39,5% меньше, 58,1 миллиарда.С возвращением замороженных денег ситуация сложная. С одной стороны, банкам невыгодно держать заблокированные средства, особенно частных лиц, поэтому их могут перенаправить в третьи страны, скажем, в Казахстан или Армению. "Не нужно путать блокировку счетов и изъятие средств: банки именно блокируют и практически никогда не списывают ничего в свою пользу без согласия владельца", — подчеркивает Михайлец.Однако вот уже год на Западе активно прорабатывают механизмы конфискации в надежде лишить Россию валютных резервов. Так, обновленная редакция закона о специальных экономических мерах позволила властям Канады изымать собственность иностранных государств, а также любых физических или юридических лиц. Это допускается в случае "грубого нарушения международного мира и безопасности, которое повлекло или может повлечь серьезный международный кризис". Пока там занимаются экспроприацией канадского актива Романа Абрамовича Granite Capital Holding Ltd. стоимостью порядка 26 миллионов долларов.В США говорили о подготовке соответствующей законодательной базы еще в апреле прошлого года. Также в Конституции Финляндии указано, что государство обладает правом принудительного лишения собственности. Поэтому принятие нужных Западу поправок, вероятно, лишь вопрос времени.

https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html

https://ria.ru/20230416/bednost-1865148067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, кипр, швейцария, евросоюз, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд), оаэ