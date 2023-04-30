https://ria.ru/20230430/iran-1868880428.html

Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху

Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.04.2023

Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху

Предпринятые до сих пор меры смогли отбросить иранскую ядерную программу на десять лет назад в развитии, но остановить ее полностью может только "внушающая... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T19:22

2023-04-30T19:22

2023-04-30T19:22

в мире

иран

израиль

ирак

биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Предпринятые до сих пор меры смогли отбросить иранскую ядерную программу на десять лет назад в развитии, но остановить ее полностью может только "внушающая доверие военная угроза", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN. Необходимость решить проблему иранского атома Нетаньяху назвал "самой важной" причиной своего возвращения на пост главы израильского правительства. "По нашим оценкам, предпринятые нами многокомпонентные усилия, некоторые – оперативного свойства, некоторые – экономического или политического, возможно, затормозили их первоначальные планы. Они думали, что будут там, где они сейчас, примерно десять лет назад. Мы смогли их притормозить, но не смогли остановить полностью", - сказал Нетаньяху. В качестве успешных примеров нейтрализации подобных угроз в прошлом он назвал "кейсы" Ирака и Сирии, где строившиеся атомные реакторы были уничтожены израильскими военными, а также Ливии, которая, по словам Нетаньяху, отказалась от своей ядерной программы из-за "внушающей доверия военной угрозы" с американской стороны. Нетаньяху неоднократно говорил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия и готов для этого применить военную силу в одиночку. "Мы не знаем, поведут ли они (иранцы, получив ядерное оружие) себя рационально. А это может изменить ход истории негативным образом. Я думаю, на всех нас, в Израиле, США, свободном мире и многих наших арабских соседей, лежит ответственность сделать все, что в наших силах, чтобы не дать Ирану стать военной ядерной державой", - сказал он. "Во многом именно из-за этого я вернулся и переизбрался", - добавил Нетаньяху.

https://ria.ru/20230428/sdelka-1868344422.html

https://ria.ru/20221222/otmena-1840387903.html

https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html

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в мире, иран, израиль, ирак, биньямин нетаньяху