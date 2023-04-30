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Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.04.2023
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19:22 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/iran-1868880428.html
Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху
Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.04.2023
Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху
Предпринятые до сих пор меры смогли отбросить иранскую ядерную программу на десять лет назад в развитии, но остановить ее полностью может только "внушающая... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T19:22
2023-04-30T19:22
в мире
иран
израиль
ирак
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Предпринятые до сих пор меры смогли отбросить иранскую ядерную программу на десять лет назад в развитии, но остановить ее полностью может только "внушающая доверие военная угроза", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN. Необходимость решить проблему иранского атома Нетаньяху назвал "самой важной" причиной своего возвращения на пост главы израильского правительства. "По нашим оценкам, предпринятые нами многокомпонентные усилия, некоторые – оперативного свойства, некоторые – экономического или политического, возможно, затормозили их первоначальные планы. Они думали, что будут там, где они сейчас, примерно десять лет назад. Мы смогли их притормозить, но не смогли остановить полностью", - сказал Нетаньяху. В качестве успешных примеров нейтрализации подобных угроз в прошлом он назвал "кейсы" Ирака и Сирии, где строившиеся атомные реакторы были уничтожены израильскими военными, а также Ливии, которая, по словам Нетаньяху, отказалась от своей ядерной программы из-за "внушающей доверия военной угрозы" с американской стороны. Нетаньяху неоднократно говорил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия и готов для этого применить военную силу в одиночку. "Мы не знаем, поведут ли они (иранцы, получив ядерное оружие) себя рационально. А это может изменить ход истории негативным образом. Я думаю, на всех нас, в Израиле, США, свободном мире и многих наших арабских соседей, лежит ответственность сделать все, что в наших силах, чтобы не дать Ирану стать военной ядерной державой", - сказал он. "Во многом именно из-за этого я вернулся и переизбрался", - добавил Нетаньяху.
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868344422.html
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в мире, иран, израиль, ирак, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Израиль, Ирак, Биньямин Нетаньяху
Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: атомная программа Ирана отброшена на десять лет, ее остановит только угроза

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Предпринятые до сих пор меры смогли отбросить иранскую ядерную программу на десять лет назад в развитии, но остановить ее полностью может только "внушающая доверие военная угроза", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.
Необходимость решить проблему иранского атома Нетаньяху назвал "самой важной" причиной своего возвращения на пост главы израильского правительства.
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"По нашим оценкам, предпринятые нами многокомпонентные усилия, некоторые – оперативного свойства, некоторые – экономического или политического, возможно, затормозили их первоначальные планы. Они думали, что будут там, где они сейчас, примерно десять лет назад. Мы смогли их притормозить, но не смогли остановить полностью", - сказал Нетаньяху.
«
"Если вы хотите не дать Ирану стать ядерной державой, единственный способ остановить их… это военная угроза", - добавил он.
В качестве успешных примеров нейтрализации подобных угроз в прошлом он назвал "кейсы" Ирака и Сирии, где строившиеся атомные реакторы были уничтожены израильскими военными, а также Ливии, которая, по словам Нетаньяху, отказалась от своей ядерной программы из-за "внушающей доверия военной угрозы" с американской стороны.
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Нетаньяху неоднократно говорил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия и готов для этого применить военную силу в одиночку.
"Мы не знаем, поведут ли они (иранцы, получив ядерное оружие) себя рационально. А это может изменить ход истории негативным образом. Я думаю, на всех нас, в Израиле, США, свободном мире и многих наших арабских соседей, лежит ответственность сделать все, что в наших силах, чтобы не дать Ирану стать военной ядерной державой", - сказал он.
"Во многом именно из-за этого я вернулся и переизбрался", - добавил Нетаньяху.
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