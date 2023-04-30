Иран остановит только военная угроза, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: атомная программа Ирана отброшена на десять лет, ее остановит только угроза
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Предпринятые до сих пор меры смогли отбросить иранскую ядерную программу на десять лет назад в развитии, но остановить ее полностью может только "внушающая доверие военная угроза", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.
Необходимость решить проблему иранского атома Нетаньяху назвал "самой важной" причиной своего возвращения на пост главы израильского правительства.
"По нашим оценкам, предпринятые нами многокомпонентные усилия, некоторые – оперативного свойства, некоторые – экономического или политического, возможно, затормозили их первоначальные планы. Они думали, что будут там, где они сейчас, примерно десять лет назад. Мы смогли их притормозить, но не смогли остановить полностью", - сказал Нетаньяху.
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"Если вы хотите не дать Ирану стать ядерной державой, единственный способ остановить их… это военная угроза", - добавил он.
В качестве успешных примеров нейтрализации подобных угроз в прошлом он назвал "кейсы" Ирака и Сирии, где строившиеся атомные реакторы были уничтожены израильскими военными, а также Ливии, которая, по словам Нетаньяху, отказалась от своей ядерной программы из-за "внушающей доверия военной угрозы" с американской стороны.
Нетаньяху неоднократно говорил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия и готов для этого применить военную силу в одиночку.
"Мы не знаем, поведут ли они (иранцы, получив ядерное оружие) себя рационально. А это может изменить ход истории негативным образом. Я думаю, на всех нас, в Израиле, США, свободном мире и многих наших арабских соседей, лежит ответственность сделать все, что в наших силах, чтобы не дать Ирану стать военной ядерной державой", - сказал он.
"Во многом именно из-за этого я вернулся и переизбрался", - добавил Нетаньяху.