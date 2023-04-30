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Турция заявила о готовности развивать инновации в Гагаузии - РИА Новости, 30.04.2023
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17:34 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868867671.html
Турция заявила о готовности развивать инновации в Гагаузии
Турция заявила о готовности развивать инновации в Гагаузии - РИА Новости, 30.04.2023
Турция заявила о готовности развивать инновации в Гагаузии
Турция готова развивать в Гагаузской автономии инновационные экономические проекты, сообщил РИА Новости находящийся в Комрате (столица региона) председатель... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:34
2023-04-30T17:34
гагаузия
турция
комрат
ирина влах
сулейман демирель
михаил формузал
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КОМРАТ (Молдавия), 30 апр – РИА Новости. Турция готова развивать в Гагаузской автономии инновационные экономические проекты, сообщил РИА Новости находящийся в Комрате (столица региона) председатель турецкого международного Совета сотрудничества и торговли АТИК Азиз Шинах. "Мы поддерживали и поддерживаем народ Гагаузии. Будем развивать в автономии различные экономические и инновационные проекты. Сегодня я нахожусь в Комрате в качестве гостя. Турция будет помогать Гагаузии, ведь она была любимым местом нашего президента Сулеймана Демиреля. Здесь очень красиво! Пусть это и небольшая территория, но Гагаузия красивое место – это бренд Молдавии", - сказал Шинах. Он воздержался от оценок хода голосования в автономии, отметив, что АТИК привлекла программа развития региона, которую представил лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. "Как председатель ассоциации бизнесменов отмечу, что мы готовы поддержать программу развития региона, которую представил Петров и уже в ближайшие годы обеспечить инвестиции в Гагаузию в размере, порядка 2 миллиардов долларов США, с последующим увеличением фонда, исходя из развития инвестиционных проектов", - сказал Шинах. На юге Молдавии в воскресенье проходят выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась на посту главы автономии два срока подряд. Ранее Влах в интервью местным СМИ отмечала, что в автономии работает порядка 200 предприятий с иностранной долей собственности. Из этого числа 42 предприятия созданы с турецким капиталом и еще 23 - совместно с турецкими инвестициями.
https://ria.ru/20230428/gutsul-1868529929.html
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гагаузия, турция, комрат, ирина влах, сулейман демирель, михаил формузал, в мире
Гагаузия, Турция, Комрат, Ирина Влах, Сулейман Демирель, Михаил Формузал, В мире
Турция заявила о готовности развивать инновации в Гагаузии

Турция заявила о готовности развивать инновационные экономические проекты в Гагаузии

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КОМРАТ (Молдавия), 30 апр – РИА Новости. Турция готова развивать в Гагаузской автономии инновационные экономические проекты, сообщил РИА Новости находящийся в Комрате (столица региона) председатель турецкого международного Совета сотрудничества и торговли АТИК Азиз Шинах.
"Мы поддерживали и поддерживаем народ Гагаузии. Будем развивать в автономии различные экономические и инновационные проекты. Сегодня я нахожусь в Комрате в качестве гостя. Турция будет помогать Гагаузии, ведь она была любимым местом нашего президента Сулеймана Демиреля. Здесь очень красиво! Пусть это и небольшая территория, но Гагаузия красивое место – это бренд Молдавии", - сказал Шинах.
Кандидат от партии Шор Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Он воздержался от оценок хода голосования в автономии, отметив, что АТИК привлекла программа развития региона, которую представил лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров.
"Как председатель ассоциации бизнесменов отмечу, что мы готовы поддержать программу развития региона, которую представил Петров и уже в ближайшие годы обеспечить инвестиции в Гагаузию в размере, порядка 2 миллиардов долларов США, с последующим увеличением фонда, исходя из развития инвестиционных проектов", - сказал Шинах.
На юге Молдавии в воскресенье проходят выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась на посту главы автономии два срока подряд.
Ранее Влах в интервью местным СМИ отмечала, что в автономии работает порядка 200 предприятий с иностранной долей собственности. Из этого числа 42 предприятия созданы с турецким капиталом и еще 23 - совместно с турецкими инвестициями.
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ГагаузияТурцияКомратИрина ВлахСулейман ДемирельМихаил ФормузалВ мире
 
 
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