Явка на выборах главы Гагаузии на 15:00 приблизилась к 40 процентам
ЦИК: явка на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии на 15:00 составила 38,6 процента
© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
© Sputnik / Максим Топал
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
КОМРАТ, 30 апр – РИА Новости. Явка на выборах башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии по состоянию на 15.00 составляет 38,6%, сообщила председатель местного Центризбиркома Яна Коваленко.
На юге Молдавии в воскресенье проходят выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют 8 человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась на посту главы автономии два срока подряд.
"По информации ЦИК, к 15.00 часам (совпадает с мск) проголосовали 37 157 избирателя, это 38,6% от общего числа избирателей", - сказала Коваленко.
Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки оставит уже 33%.
В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат.
В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.