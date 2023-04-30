https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html

Жалоб на выборах главы Гагаузии не поступало, сообщил ЦИК

Жалоб на выборах главы Гагаузии не поступало, сообщил ЦИК - РИА Новости, 30.04.2023

Жалоб на выборах главы Гагаузии не поступало, сообщил ЦИК

Председатель Центризбиркома Гагаузии Яна Коваленко сообщила, что жалоб во время проведения голосования на выборах главы Гагаузии на данный момент не поступало. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:11

2023-04-30T09:11

2023-04-30T09:14

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КОМРАТ, 30 апр - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Гагаузии Яна Коваленко сообщила, что жалоб во время проведения голосования на выборах главы Гагаузии на данный момент не поступало. Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки оставит уже 33%. Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 г.). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 тысячи 451 бюллетень, из них на гагаузском языке выполнены 3 тысячи 769 бюллетеней, на государственном языке - 3 тысячи 398, на русском - 86 тысячи 284 бюллетеня. За ходом голосования будут наблюдать 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили также посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева". На пост главы автономии претендуют 8 человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд. В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.

https://ria.ru/20230426/gagauziya-1867911170.html

https://ria.ru/20230415/lenta-1865502122.html

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