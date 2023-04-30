Жалоб на выборах главы Гагаузии не поступало, сообщил ЦИК
Председатель ЦИК Коваленко сообщила об отсутствии жалоб на выборах главы Гагаузии
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КОМРАТ, 30 апр - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Гагаузии Яна Коваленко сообщила, что жалоб во время проведения голосования на выборах главы Гагаузии на данный момент не поступало.
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"Все участковые избирательные бюро уже готовы к работе. С семи часов утра они уже открыты и принимают избирателей. Задержек не было, все были открыты ровно в семь. На данный момент никаких жалоб не поступило", - сказала Коваленко на брифинге.
Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки оставит уже 33%.
Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 г.). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 тысячи 451 бюллетень, из них на гагаузском языке выполнены 3 тысячи 769 бюллетеней, на государственном языке - 3 тысячи 398, на русском - 86 тысячи 284 бюллетеня.
За ходом голосования будут наблюдать 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили также посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".
На пост главы автономии претендуют 8 человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд.
В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат.
В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.