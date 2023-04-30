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В Гагаузии надеются, что выборы главы региона состоятся - РИА Новости, 30.04.2023
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07:44 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868801046.html
В Гагаузии надеются, что выборы главы региона состоятся
В Гагаузии надеются, что выборы главы региона состоятся - РИА Новости, 30.04.2023
В Гагаузии надеются, что выборы главы региона состоятся
На юге Молдавии в воскресенье начались выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50%... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T07:44
2023-04-30T07:44
в мире
молдавия
гагаузия
россия
михаил формузал
сергей чернов
ирина влах
таможенный союз
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КОМРАТ, 30 апр – РИА Новости. На юге Молдавии в воскресенье начались выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей, сообщила РИА Новости председатель местного Центризбиркома Яна Коваленко. На пост главы автономии претендуют 8 человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд. "Для того чтобы выборы состоялись, должны проголосовать как минимум 50% включенных в списки. Ожидаем, что наши избиратели будут активными сегодня", - сказала Коваленко в беседе с корреспондентом агентства. Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки оставит уже 33%. В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html
https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, михаил формузал, сергей чернов, ирина влах, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Михаил Формузал, Сергей Чернов, Ирина Влах, Таможенный союз
В Гагаузии надеются, что выборы главы региона состоятся

Глава ЦИК Гагаузии: для признания выборов состоявшимися надо обеспечить явку в 50%

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КОМРАТ, 30 апр – РИА Новости. На юге Молдавии в воскресенье начались выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей, сообщила РИА Новости председатель местного Центризбиркома Яна Коваленко.
На пост главы автономии претендуют 8 человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд.
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"Для того чтобы выборы состоялись, должны проголосовать как минимум 50% включенных в списки. Ожидаем, что наши избиратели будут активными сегодня", - сказала Коваленко в беседе с корреспондентом агентства.
Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки оставит уже 33%.
В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат.
В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияМихаил ФормузалСергей ЧерновИрина ВлахТаможенный союз
 
 
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