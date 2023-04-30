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В Гагаузии стартовали выборы главы региона - РИА Новости, 30.04.2023
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07:07 30.04.2023 (обновлено: 07:38 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868799202.html
В Гагаузии стартовали выборы главы региона
В Гагаузии стартовали выборы главы региона - РИА Новости, 30.04.2023
В Гагаузии стартовали выборы главы региона
Избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) Гагаузии открылись по всей автономии, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК региона Елена Гюмюшлю. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T07:07
2023-04-30T07:38
в мире
гагаузия
молдавия
михаил формузал
сергей чернов
ирина влах
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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) Гагаузии открылись по всей автономии, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК региона Елена Гюмюшлю.Жители Гагаузии в воскресенье, 30 апреля, выберут нового руководителя автономии, которому предстоит управлять на протяжении четырех лет. Кроме того, глава региона автоматически становится членом правительства. Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 516 граждан. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в один процент) 93 тысячи 451 бюллетень, из них на гагаузском языке выполнены 3 тысячи 769 бюллетеней, на государственном языке — 3 тысячи 398, на русском — 86 тысяч 284 бюллетеня. "Старые" и новые кандидатыДвое из восьми кандидатов на должность главы Гагаузии ранее руководили автономией, это нынешний посол Молдавии в Турции (временно приостановил деятельность) Дмитрий Кройтор и депутат Народного собрания (местный парламент) Михаил Формузал, возглавлявший Партию регионов. Четыре кандидата также являются депутатами Народного собрания — это Виктор Петров, Григорий Узун, Николай Дудогло, Сергей Чимпоеш. Единственная женщина в списке кандидатов на пост башкана — Евгения Гуцул — выдвинута парламентской партией "Шор". Еще один участник выборов — Сергей Чернев, экс-председатель Вулканештского района Молдавии. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влаха, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд. За ходом голосования пронаблюдают более 20 местных и 54 международных наблюдателей, в том числе от посольств США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США.Дипломатам российского посольства при этом отказали в мониторинге выборов. В дипмиссии этот жест назвали дискриминационным в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".
https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html
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в мире, гагаузия, молдавия, михаил формузал, сергей чернов, ирина влах
В мире, Гагаузия, Молдавия, Михаил Формузал, Сергей Чернов, Ирина Влах
В Гагаузии стартовали выборы главы региона

Выборы главы Гагаузии стартовали, в регионе открыты избирательные участки

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) Гагаузии открылись по всей автономии, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК региона Елена Гюмюшлю.
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"Голосование в день выборов проводится с 7.00 до 21.00 часа. Всего открыто 65 участков в трех избирательных округах — Комратском, Чадыр-Лунгском и Вулканештском", — уточнила Гюмюшлю.

Жители Гагаузии в воскресенье, 30 апреля, выберут нового руководителя автономии, которому предстоит управлять на протяжении четырех лет. Кроме того, глава региона автоматически становится членом правительства.
Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 516 граждан. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в один процент) 93 тысячи 451 бюллетень, из них на гагаузском языке выполнены 3 тысячи 769 бюллетеней, на государственном языке — 3 тысячи 398, на русском — 86 тысяч 284 бюллетеня.
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"Старые" и новые кандидаты

Двое из восьми кандидатов на должность главы Гагаузии ранее руководили автономией, это нынешний посол Молдавии в Турции (временно приостановил деятельность) Дмитрий Кройтор и депутат Народного собрания (местный парламент) Михаил Формузал, возглавлявший Партию регионов. Четыре кандидата также являются депутатами Народного собрания — это Виктор Петров, Григорий Узун, Николай Дудогло, Сергей Чимпоеш. Единственная женщина в списке кандидатов на пост башкана — Евгения Гуцул — выдвинута парламентской партией "Шор". Еще один участник выборов — Сергей Чернев, экс-председатель Вулканештского района Молдавии. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влаха, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд.
За ходом голосования пронаблюдают более 20 местных и 54 международных наблюдателей, в том числе от посольств США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США.
Дипломатам российского посольства при этом отказали в мониторинге выборов. В дипмиссии этот жест назвали дискриминационным в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".
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В миреГагаузияМолдавияМихаил ФормузалСергей ЧерновИрина Влах
 
 
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