https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868799202.html

В Гагаузии стартовали выборы главы региона

В Гагаузии стартовали выборы главы региона - РИА Новости, 30.04.2023

В Гагаузии стартовали выборы главы региона

Избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) Гагаузии открылись по всей автономии, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК региона Елена Гюмюшлю. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T07:07

2023-04-30T07:07

2023-04-30T07:38

в мире

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михаил формузал

сергей чернов

ирина влах

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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) Гагаузии открылись по всей автономии, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК региона Елена Гюмюшлю.Жители Гагаузии в воскресенье, 30 апреля, выберут нового руководителя автономии, которому предстоит управлять на протяжении четырех лет. Кроме того, глава региона автоматически становится членом правительства. Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 516 граждан. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в один процент) 93 тысячи 451 бюллетень, из них на гагаузском языке выполнены 3 тысячи 769 бюллетеней, на государственном языке — 3 тысячи 398, на русском — 86 тысяч 284 бюллетеня. "Старые" и новые кандидатыДвое из восьми кандидатов на должность главы Гагаузии ранее руководили автономией, это нынешний посол Молдавии в Турции (временно приостановил деятельность) Дмитрий Кройтор и депутат Народного собрания (местный парламент) Михаил Формузал, возглавлявший Партию регионов. Четыре кандидата также являются депутатами Народного собрания — это Виктор Петров, Григорий Узун, Николай Дудогло, Сергей Чимпоеш. Единственная женщина в списке кандидатов на пост башкана — Евгения Гуцул — выдвинута парламентской партией "Шор". Еще один участник выборов — Сергей Чернев, экс-председатель Вулканештского района Молдавии. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влаха, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд. За ходом голосования пронаблюдают более 20 местных и 54 международных наблюдателей, в том числе от посольств США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США.Дипломатам российского посольства при этом отказали в мониторинге выборов. В дипмиссии этот жест назвали дискриминационным в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".

https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

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в мире, гагаузия, молдавия, михаил формузал, сергей чернов, ирина влах