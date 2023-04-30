https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868788120.html

Выборы главы Гагаузии пройдут на фоне конфликта с Кишиневом

Выборы главы Гагаузии пройдут на фоне конфликта с Кишиневом - РИА Новости, 30.04.2023

Выборы главы Гагаузии пройдут на фоне конфликта с Кишиневом

Выборы главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии пройдут в воскресенье на фоне отсутствия конструктивного диалога с центральными властями. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T00:34

2023-04-30T00:34

2023-04-30T07:33

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

рустам минниханов

дорин речан

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Выборы главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии пройдут в воскресенье на фоне отсутствия конструктивного диалога с центральными властями. Гагаузия исторически всегда больше тяготела к Востоку. В феврале 2014 года здесь даже прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны, и более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии. Риторика и геополитический вектор Двое из восьми кандидатов на должность главы Гагаузии ранее руководили автономией, это нынешний посол Молдавии в Турции (временно приостановил деятельность) Дмитрий Кройтор и депутат Народного собрания (местный парламент) Михаил Формузал, возглавлявший Партию регионов. Четыре кандидата также являются депутатами Народного собрания – это Виктор Петров, Григорий Узун, Николай Дудогло, Сергей Чимпоеш. Единственная женщина в списке кандидатов - Евгения Гуцул - выдвинута парламентской партией "Шор". Еще один участник выборов - Сергей Чернев, экс-председатель Вулканештского района Молдавии. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влаха, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд. В программе каждого из участников предвыборной гонки значится расширение сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Глава республики заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, и анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. Недружественная риторика центральных властей сохранялась и в предвыборный период. Санду в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV заявила, что среди кандидатов на должность главы Гагаузии есть "много агентов Кремля, а не политиков, которые хотят отстаивать интересы простых граждан". Президент также выразила обеспокоенность, что власти автономии не установили запрет на вещание российских телеканалов, как это сделал Кишинев. Риски и опасения За ходом голосования будут наблюдать более 20 местных и 53 международных наблюдателей - своих наблюдателей направили также посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI, признан в России нежелательной организацией). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева". Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы внесены 92 516 человек. При этом ЦИК автономии сообщила, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 451 бюллетень, из них на гагаузском языке выполнены 3 769, на государственном языке - 3 398, на русском - 86 284. Эксперты и политологи в Молдавии прогнозируют, что основная борьба на выборах развернется между Узуном (его поддерживает Партия социалистов (ПСРМ) экс-президента Молдавии Игоря Додона), Гуцул, Петровым (на республиканском уровне его поддерживает часть Партии социалистов), Кройтором и Формузалом. Проведенные накануне соцопросы показали, что явного лидера предвыборной гонки нет, поэтому эксперты прогнозируют второй тур выборов, однако никому из претендентов на пост башкана такая ситуация невыгодна. Согласно соцопросам, более четверти избирателей не определились с выбором, поэтому в ходе голосования могут быть сюрпризы. Если явка составит менее 50% плюс 1 человек, выборы будут считаться несостоявшимися. При этом риск отмены текущих выборов сохранялся до последнего момента. С 2021 года центральные власти страны каждые шесть месяцев продлевают чрезвычайное положение, сначала - в связи с энергетическими и экономическими кризисами, а затем - из-за ситуации на Украине. Поэтому власти в Гагаузии опасались, что "Центр" перенесет выборы на другой период. Эти переживания не являются беспочвенными, так как у Кишинева всегда есть возможность вмешаться в избирательный процесс. Все властные структуры, полиция, прокуратура, суды, служба информации и безопасности контролируются проевропейской ПДС. Скандалы и попытки давления В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители региона выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в регионе, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел на территории автономии антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей Гагаузии которых хотят запугать. Не обошлось без скандала и в этом году. Центральные власти 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. Следует отметить, что Минниханов летел в Молдавию по приглашению депутатов парламента и лидера движения "Народный союз Гагаузии" Петрова, который накануне побывал в Казани. Он отметил, что Гагаузскую автономию может заинтересовать опыт Татарстана в области развития инноваций и организации деятельности международных IT-парков. После высказывания Речана МИД Молдавии принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. В свою очередь, послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева. Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления.

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868622554.html

https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html

https://ria.ru/20230426/gagauziya-1867911170.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, рустам минниханов, дорин речан, таможенный союз, снг, ndi