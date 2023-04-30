https://ria.ru/20230430/frantsiya-1868901777.html

Во Франции анонсировали крупнейшие за несколько десятков лет демонстрации

Во Франции анонсировали крупнейшие за несколько десятков лет демонстрации - РИА Новости, 30.04.2023

Во Франции анонсировали крупнейшие за несколько десятков лет демонстрации

Первомайские манифестации во Франции в этом году станут наиболее масштабными за последние 30-40 лет, заявил глава профсоюза "Французская демократическая... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:27

2023-04-30T22:27

2023-04-30T23:16

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

жеральд дарманен

день труда

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 30 апр — РИА Новости. Первомайские манифестации во Франции в этом году станут наиболее масштабными за последние 30-40 лет, заявил глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже в эфире телеканала LCI."Это 1 мая станет наиболее масштабным по значимости социальных вопросов за последние 30-40 лет", — сказал он.По данным CFDT, на демонстрации по всей стране могут выйти от одного до полутора миллионов человек. В МВД Франции, в свою очередь, ожидают, что участие в митингах примут от 500 до 650 тысяч человек. Всего в республике анонсировали около 300 манифестаций.На акции в Париже ожидается от 80 до 100 тысяч участников, среди которых от 1,5 тысячи до трех тысяч сторонников движения "Желтые жилеты", а также одна-две тысячи радикально настроенных элементов. Как сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, на манифестациях 1 мая задействуют 12 тысяч полицейских и жандармов, пять тысяч — во французской столице. Он назвал это число историческим.Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент Эммануэль Макрон подписал соответствующий закон. По всей стране уже который месяц проходят масштабные акции протеста, сопровождающиеся столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html

https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, день труда, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы