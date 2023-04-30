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Власти Новокузнецка начали эвакуировать часть населения из-за паводка

Власти Новокузнецка начали эвакуировать часть населения из-за паводка - РИА Новости, 30.04.2023

Власти Новокузнецка начали эвакуировать часть населения из-за паводка

В Новокузнецке начали эвакуировать маломобильных граждан из-за повышения уровня воды в реках Томь и Кондома, сообщил в Telegram-канале глава города Сергей... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:03

2023-04-30T11:03

2023-04-30T11:21

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 30 апр — РИА Новости. В Новокузнецке начали эвакуировать маломобильных граждан из-за повышения уровня воды в реках Томь и Кондома, сообщил в Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов. Кроме того, добавил мэр, об угрозе подтопления оповестили жителей 6-го километра, Вертолетной площадки, разъезда Абагуровский, Форштадта.По данным МЧС, подтопления из-за паводков наблюдаются в 12 регионах России. Подтопленным остаются 23 автомобильные дороги, 13 мостов и более 700 приусадебных участков.

https://ria.ru/20230422/reka-1867089718.html

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новокузнецк, россия, происшествия