https://ria.ru/20230430/elektrosnabzhenie-1868829846.html
В Новой Каховке спустя сутки после обстрела восстановили электроснабжение
В Новой Каховке спустя сутки после обстрела восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.04.2023
В Новой Каховке спустя сутки после обстрела восстановили электроснабжение
Подача электричества в городе Новая Каховка в Херсонской области, прерванная из-за обстрела украинских войск в субботу, восстановлена, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:34
2023-04-30T12:34
2023-04-30T12:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Подача электричества в городе Новая Каховка в Херсонской области, прерванная из-за обстрела украинских войск в субботу, восстановлена, сообщает пресс-служба городской администрации. Город в субботу днем подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Повреждены городская электроподстанция и линии электропередачи. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
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херсонская область , новая каховка, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Новой Каховке спустя сутки после обстрела восстановили электроснабжение
Администрация города сообщила о появлении спустя сутки электричества в Новой Каховке