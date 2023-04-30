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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/donetsk-1868845243.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 30.04.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками
Один человек пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:02
2023-04-30T15:02
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района сегодня утром пострадала женщина 1975 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее украинские войска в 09.00 и 10.10 дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 мм.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецк
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происшествия, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин: мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района сегодня утром пострадала женщина 1975 года рождения", - написал Кулемзин.
Ранее украинские войска в 09.00 и 10.10 дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 мм.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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