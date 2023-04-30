https://ria.ru/20230430/donetsk-1868845243.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 30.04.2023

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Один человек пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:02

2023-04-30T15:02

2023-04-30T15:02

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района сегодня утром пострадала женщина 1975 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее украинские войска в 09.00 и 10.10 дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 мм.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)