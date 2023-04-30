https://ria.ru/20230430/diplomatiya-1868886353.html

Захарова рассказала о перспективах разрыва дипотношений с Польшей

Захарова рассказала о перспективах разрыва дипотношений с Польшей - РИА Новости, 01.05.2023

Захарова рассказала о перспективах разрыва дипотношений с Польшей

Россия имеет право разорвать дипломатические отношения с Польшей, но от этого пострадают живущие в этой стране россияне, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.05.2023

2023-04-30T20:14

2023-04-30T20:14

2023-05-01T00:05

в мире

польша

россия

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

варшава

украина

сергей андреев

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия имеет право разорвать дипломатические отношения с Польшей, но от этого пострадают живущие в этой стране россияне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"."Хочется действовать эмоционально, в порыве, и, самое главное, — имеем на это право. Они действительно занимаются провокациями на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто говорит: "Да что вообще там наши делают — взяли чемоданы, поехали". Во-первых, очень многие уже взяли чемоданы и поехали — из-за того, что их выслали", — пояснила дипломат.По ее словам, больше всего от разрыва дипотношений с Польшей могут пострадать россияне, которые там живут и работают.При этом, как отметила Захарова, есть еще одна категория граждан, которая рискует оказаться в уязвимом положении."Давайте не будем забывать, какое количество людей вышло с территории Украины через территорию Польши, которым, в том числе и польские власти, не давали возможность, пройдя через Калининград или Белоруссию, попасть на территорию, близкую к их регионам, но на территории России", — подчеркнула представитель МИД.Она обратила внимание, что многие из этих людей до сих пор остаются там, им нужна помощь в оформлении документов, выдаче свидетельств и подтверждении их статуса. Кроме того, российские дипломаты занимаются в Польше мемориальной работой, напомнила дипломат. "Им надо отстаивать сохранность советских памятников, учитывая количество инцидентов, вандализма в стране", — подытожила Захарова.Накануне утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции взломали калитку школы при посольстве России и ворвались в здание. В тот же день все 29 сотрудников покинули учреждение. Как уточнил посол Сергей Андреев, учебное заведение вновь начнет работу с 10 мая в другом здании российского дипломатического представительства. В МИД подчеркнули, что такой наглый шаг Польши не останется без жесткой реакции и последствий.Первого марта прошлого года польские власти объявили о начале процесса изъятия недвижимости в Варшаве, которую считают находящейся в "незаконном владении России". Речь идет о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, где раньше проживали российские дипломаты, а теперь здание не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html

https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html

https://ria.ru/20230430/varshava-1868833169.html

польша

россия

варшава

украина

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в мире, польша, россия, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, варшава, украина, сергей андреев