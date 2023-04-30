https://ria.ru/20230430/deputat-1868903137.html
Экс-депутата Румынии выдворили из Молдавии за попытку госпереворота
Экс-депутата Румынии выдворили из Молдавии за попытку госпереворота - РИА Новости, 30.04.2023
Экс-депутата Румынии выдворили из Молдавии за попытку госпереворота
Экс-депутат парламента Румынии Кристиан Ризя был выдворен из Молдавии за приготовления к попытке госпереворота, власти решили, что он представляет угрозу для... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T22:36
2023-04-30T22:36
2023-04-30T22:36
в мире
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Экс-депутат парламента Румынии Кристиан Ризя был выдворен из Молдавии за приготовления к попытке госпереворота, власти решили, что он представляет угрозу для госбезопасности, сообщает издание Ziarul de Garda со ссылкой на молдавский Генеральный инспекторат по миграции. Пресс-служба инспектората по миграции при МВД Молдавии в пятницу сообщила об экстрадиции Ризи, который на родине осужден за отмывание денег и корыстное использование влиятельного положения. Он был объявлен персоной нон грата сроком на 15 лет. "Установлено, что гражданин Румынии Ризя Кристиан, 12.04.1969 года рождения, готовил и осуществлял действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, подрыв или посягательство на суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, деятельность с элементами преступного характера, действия, квалифицируемые как представляющие особую опасность для государственной безопасности", - говорится в решении о выдворении Ризи, опубликованном изданием. Также в документе говорится, что румынский экс-депутат регулярно нарушал положения Кодекса о правонарушениях Молдавии. Против него в республике было возбуждено несколько гражданских исков за вмешательство в личную жизнь физических лиц и нанесение ущерба чести, достоинству и профессиональной репутации. Все это в совокупности и привело к решению о выдворении Ризи. Бывший депутат парламента от Социал-демократической партии Ризя был объявлен властями Румынии в международный розыск, поскольку на родине его приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание денег и извлечение выгоды из влияния. До вынесения окончательного приговора в 2017 году Ризя сбежал в Молдавию, где получил статус беженца. В конце 2020 года минюст Румынии обратился к властям Молдавии с просьбой об экстрадиции бывшего политика, тогда Кишинев отказался его выдать, поскольку у Ризи было молдавское гражданство. В декабре 2020 года действующий на тот момент президент Игорь Додон лишил его гражданства, позже Ризя был арестован. В мае 2021 года Ризя был освобожден, он обратился в суд, чтобы добиться восстановления гражданства, но в марте 2023 года получил отказ от Высшей судебной палаты Молдавии.
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867397471.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Игорь Додон
Экс-депутата Румынии выдворили из Молдавии за попытку госпереворота
Ziarul de Garda: экс-депутата Румынии выдворили из Молдавии за попытку госпереворота
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости.
Экс-депутат парламента Румынии Кристиан Ризя был выдворен из Молдавии за приготовления к попытке госпереворота, власти решили, что он представляет угрозу для госбезопасности, сообщает издание Ziarul de Garda
со ссылкой на молдавский Генеральный инспекторат по миграции.
Пресс-служба инспектората по миграции при МВД Молдавии в пятницу сообщила об экстрадиции Ризи, который на родине осужден за отмывание денег и корыстное использование влиятельного положения. Он был объявлен персоной нон грата сроком на 15 лет.
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"Установлено, что гражданин Румынии Ризя Кристиан, 12.04.1969 года рождения, готовил и осуществлял действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, подрыв или посягательство на суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, деятельность с элементами преступного характера, действия, квалифицируемые как представляющие особую опасность для государственной безопасности", - говорится в решении о выдворении Ризи, опубликованном изданием.
Также в документе говорится, что румынский экс-депутат регулярно нарушал положения Кодекса о правонарушениях Молдавии. Против него в республике было возбуждено несколько гражданских исков за вмешательство в личную жизнь физических лиц и нанесение ущерба чести, достоинству и профессиональной репутации. Все это в совокупности и привело к решению о выдворении Ризи.
Бывший депутат парламента от Социал-демократической партии Ризя был объявлен властями Румынии в международный розыск, поскольку на родине его приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание денег и извлечение выгоды из влияния. До вынесения окончательного приговора в 2017 году Ризя сбежал в Молдавию, где получил статус беженца. В конце 2020 года минюст Румынии обратился к властям Молдавии с просьбой об экстрадиции бывшего политика, тогда Кишинев
отказался его выдать, поскольку у Ризи было молдавское гражданство.
В декабре 2020 года действующий на тот момент президент Игорь Додон
лишил его гражданства, позже Ризя был арестован. В мае 2021 года Ризя был освобожден, он обратился в суд, чтобы добиться восстановления гражданства, но в марте 2023 года получил отказ от Высшей судебной палаты Молдавии.
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