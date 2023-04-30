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Депутат Рады поделился деталями бюджета Украины - РИА Новости, 30.04.2023
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17:11 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/byudzhet-1868864805.html
Депутат Рады поделился деталями бюджета Украины
Депутат Рады поделился деталями бюджета Украины - РИА Новости, 30.04.2023
Депутат Рады поделился деталями бюджета Украины
Расходы сводного бюджета Украины в первом квартале увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на оборону увеличены более... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:11
2023-04-30T17:11
украина
даниил гетманцев
верховная рада украины
денис шмыгаль
мвф
андрей пышный
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расходы сводного бюджета Украины в первом квартале увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на оборону увеличены более чем в пять раз, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Вышли данные по сводному бюджету за первый квартал 2023 года. Доходы сводного бюджета - 627,6 миллиарда гривен (почти 17 миллиардов долларов), в том числе гранты – 133,9 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов – ред.). Против аналогичного периода прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 50%... Расходы сводного бюджета - 809,5 миллиарда гривен (21,9 миллиарда долларов – ред.) против аналогичного периода прошлого года выросли в 1,8 раза", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале. Он отметил, что больше всего – в 5,3 раза увеличились расходы на оборону, на общественный порядок и безопасность – в 1,8 раза. "Расходы на социальную защиту увеличились на 17%. Больше всего уменьшились расходы на обслуживание государственного долга - на 27%", - добавил Гетманцев. Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230430/vengriya-1868854006.html
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украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, денис шмыгаль, мвф, андрей пышный
Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль, МВФ, Андрей Пышный
Депутат Рады поделился деталями бюджета Украины

Дептутат Рады Гетманцев: расходы сводного бюджета Украины выросли почти в два раза

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расходы сводного бюджета Украины в первом квартале увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на оборону увеличены более чем в пять раз, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Вышли данные по сводному бюджету за первый квартал 2023 года. Доходы сводного бюджета - 627,6 миллиарда гривен (почти 17 миллиардов долларов), в том числе гранты – 133,9 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов – ред.). Против аналогичного периода прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 50%... Расходы сводного бюджета - 809,5 миллиарда гривен (21,9 миллиарда долларов – ред.) против аналогичного периода прошлого года выросли в 1,8 раза", - написал Гетманцев в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что больше всего – в 5,3 раза увеличились расходы на оборону, на общественный порядок и безопасность – в 1,8 раза.
"Расходы на социальную защиту увеличились на 17%. Больше всего уменьшились расходы на обслуживание государственного долга - на 27%", - добавил Гетманцев.
Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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УкраинаДаниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныДенис ШмыгальМВФАндрей Пышный
 
 
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