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В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:06 30.04.2023 (обновлено: 05:45 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/bryansk-1868790121.html
В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека
В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека - РИА Новости, 30.04.2023
В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека
В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T01:06
2023-04-30T05:45
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, заключил глава региона.В Брянской области, как и других приграничных субъектах федерации, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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брянская область, александр богомаз, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия, Россия, Украина
В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека

Брянский губернатор Богомаз заявил о двух погибших при ударе ВСУ по поселку Суземка

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"В результате нанесенного украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения", — написал Богомаз.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, заключил глава региона.
В Брянской области, как и других приграничных субъектах федерации, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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