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В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека

В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека - РИА Новости, 30.04.2023

В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека

В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T01:06

2023-04-30T01:06

2023-04-30T05:45

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

происшествия

россия

украина

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, заключил глава региона.В Брянской области, как и других приграничных субъектах федерации, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866202296.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, происшествия, россия, украина