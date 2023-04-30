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В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека
В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека - РИА Новости, 30.04.2023
В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека
В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T01:06
2023-04-30T01:06
2023-04-30T05:45
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В результате украинского обстрела в поселке Суземка погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, заключил глава региона.В Брянской области, как и других приграничных субъектах федерации, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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брянская область, александр богомаз, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия, Россия, Украина
В результате украинского обстрела в Брянской области погибли два человека
Брянский губернатор Богомаз заявил о двух погибших при ударе ВСУ по поселку Суземка