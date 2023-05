Байден заявил, что находится в расцвете сил

https://ria.ru/20230430/bayden-1868837136.html

2023-04-30T13:40

в мире

сша

джо байден

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о своем возрасте, признав обоснованность вопросов, однако заявил, что находится "в самом расцвете сил". Видео его выступления было опубликовано на сайте газеты Washington Post. "Я верю в первую поправку. И не только потому, что ее составил мой хороший друг Джимми Мэдисон", - заявил Байден на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Речь идет о четвертом президенте США Джеймсе Мэдисоне, жившем с 1751 по 1836 год. Он является одним из ключевых авторов Конституции США и Билля о правах, в состав которого входит Первая поправка. Она гарантирует, что американский Конгресс, в частности, не будет посягать на свободу слова и свободу прессы. Спустя некоторое время, Байден вновь вернулся к теме своего возраста. "Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я говорю "у всех", я имею в виду New York Times, они написали в заголовке, что возраст Байдена - большая проблема. Однако, возраст Трампа – нет. Извините, это был (аккаунт в Twitter – ред.) New York Times Pitchbot", - сказал Байден. Затем президент отметил, что он все еще полон сил. Ранее американская газета New York Times отметила в своей статье, что возраст главы Белого дома является "неудобной проблемой". До этого Байден через видеообращение официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США в 2024 году. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения – 86 лет. Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация белодомовской прессы, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. В последний раз ужин проводился в мае 2022 года. До этого последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.

сша

2023

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

