https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868896112.html

Киев признал тяжелое положение в Артемовске

Киев признал тяжелое положение в Артемовске - РИА Новости, 30.04.2023

Киев признал тяжелое положение в Артемовске

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале в воскресенье заявила, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:42

2023-04-30T21:42

2023-04-30T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

донецкая народная республика

евгений пригожин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале в воскресенье заявила, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. "Горячее всего сейчас в Бахмуте [Артемовске] и Марьинке… В самом городе Бахмут [Артемовске] продолжаются ожесточенные бои", - написала Маляр. По ее словам, российские войска продолжают атаковать на артемовском направлении. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин