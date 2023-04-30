https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868896112.html
Киев признал тяжелое положение в Артемовске
Киев признал тяжелое положение в Артемовске - РИА Новости, 30.04.2023
Киев признал тяжелое положение в Артемовске
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале в воскресенье заявила, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:42
2023-04-30T21:42
2023-04-30T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
евгений пригожин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале в воскресенье заявила, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. "Горячее всего сейчас в Бахмуте [Артемовске] и Марьинке… В самом городе Бахмут [Артемовске] продолжаются ожесточенные бои", - написала Маляр. По ее словам, российские войска продолжают атаковать на артемовском направлении. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин
Киев признал тяжелое положение в Артемовске
Минобороны Украины: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои