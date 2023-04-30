https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868893964.html

Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске

Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске - РИА Новости, 30.04.2023

Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись до 230 метров на разных направлениях, под контролем противника РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:14

2023-04-30T21:14

2023-04-30T21:27

специальная военная операция на украине

артемовск

чвк "вагнер"

евгений пригожин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

горловка

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись до 230 метров на разных направлениях, под контролем противника в Артемовске 2,9 квадратных километра, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

горловка

украина

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артемовск, чвк "вагнер", евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, горловка, украина