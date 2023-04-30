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Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 30.04.2023 (обновлено: 21:27 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868893964.html
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске - РИА Новости, 30.04.2023
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись до 230 метров на разных направлениях, под контролем противника РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:14
2023-04-30T21:27
специальная военная операция на украине
артемовск
чвк "вагнер"
евгений пригожин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
горловка
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись до 230 метров на разных направлениях, под контролем противника в Артемовске 2,9 квадратных километра, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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артемовск, чвк "вагнер", евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Украина
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске

Пригожин: под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,9 квадратных километра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска
Боец ЧВК Вагнер осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись до 230 метров на разных направлениях, под контролем противника в Артемовске 2,9 квадратных километра, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.
«

"Сегодня подразделения (группы — Прим. ред.) "Вагнер" продвинулись вперед до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника в Бахмуте (Артемовске — Прим. ред.) остается площадь 2,9 квадратных километра", - заявил Пригожин.

Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаУкраина
 
 
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