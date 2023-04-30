https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868893964.html
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске - РИА Новости, 30.04.2023
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись до 230 метров на разных направлениях, под контролем противника РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:14
2023-04-30T21:14
2023-04-30T21:27
специальная военная операция на украине
артемовск
чвк "вагнер"
евгений пригожин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866184152_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_b08785a040fde9f8998c8e2297c40509.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись до 230 метров на разных направлениях, под контролем противника в Артемовске 2,9 квадратных километра, сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866184152_8:0:2392:1788_1920x0_80_0_0_5ac16adb39f9343d9eaac9e72bed0c0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, чвк "вагнер", евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Украина
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Пригожин: под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,9 квадратных километра